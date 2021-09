De ce se opune USR-PLUS referendumului din 26 septembrie 2021 de la Buzău. Mihai Răzvan Moraru: Nu ne vom prezenta la vot. Vom boicota

Pe 26 septembrie 2021, va avea loc un referendum la Buzău. Preşedintele PLUS Buzău, Mihai Răzvan Moraru, a explicat pentru DC News de ce USR-PLUS, formațiunea din care face parte, se opune unirii comunei Țintești cu Buzăul.

DC News: De ce USR PLUS, prin vocea dumneavoastră, nu susține referendumul unirii comunei Țintești cu Buzăul?

'În primul rând, solicităm mai multe informații despre referendum. Am cerut asta public domnului primar Toma, cât și Primăriei Buzău. Având în vedere că domnul primar a răspuns la o mică parte din cereri și buzoienii nu pot să voteze în mod informat, am decis să nu ne implicăm în această campanie. Nu ne vom prezenta la vot. Vom boicota', a spus Mihai Răzvan Mo­raru.

'Am vrut mai multe informații privind următoarele aspecte:

1. Cu ce suprafață va veni comuna Țintești în domeniul public al Buzăului? Ne-a răspuns Primăria Țintești, nu Primăria Buzău. O mare parte sunt pășuni, care sunt și în circuitul european al subvențiilor, deci nu pot fi folosite pentru orice dezvoltare municipală. Nu aduce un plus în aportul public al municipiului Buzău, precum se spunea că se vor face investiții la nivel municipal.

2. Dorim să știm care este planul Primăriei Buzău? Domnul primar a anunțat, încă de la început, că în 4 ani vor 'înflori' serviciile de gaz, apă, canalizare și transport în Țintești. Este o comună care are o suprafață mare, cu mai multe sate. Am dorit să știm care va fi efortul bugetar! Nu ni s-a răspuns.

3. Am cerut să știm care este motivația principală! Răspunsul Primăriei a fost că dorește să investească în proiecte principale și că Țintești este zona dorită. Am întrebat care sunt proiectele municipale și care sunt sumele și termenele pentru realizarea investițiilor. Nu ni s-a răspuns.

4. Ni s-a spus că acest referendum este bun pentru noua autostradă care va fi construită în toamna/primăvara anului viitor și că ar atrage mulți investitori în zonă. Noi am verificat datele la cadastru și am descoperit că vorbim despre comuna Țintești unde cadastrarea nu depășește 20%. Prin urmare, orice investiție nu se poate realiza pe termen scurt și mediu, nefiind o situație funciară clară. Mai mult, nu se poate face un plan cu privire la terenurile din proximitatea viitoarei autostrăzi. Cam acestea au fost principalele noastre solicitări cu privire la referendumul de unire a comunei Ținteși cu Buzăul.', a mai spus Moraru.

'Cred că acest referendum a fost inițiat doar din dorința cuiva de a începe o campanie și a demonstra că se dă startul unei reforme administrative, care nu există, de fapt! Este ambiția unei persoane de a se uni cu comuna în care s-a născut (n.r - primarul Constantin Toma). Noi am propus mai multe soluții la întâlnirile cu domnul primar. Avem o zonă industrială în municipiul Buzău. Dacă s-ar face unirea, aceasta ar urma să fie în zona centrală a Buzăului. Am spus că ar fi o eroare să avem zona industrială, poluantă, în centrul unui oraș.', a adăugat Moraru.

DC News: Dacă referendumul nu este o soluție pentru dezvoltarea Buzăului, ce soluții propune USR-PLUS?

'Am propus să investim în zona industrială existentă pentru că acolo era una din puținele locuri din regiune care are facilități de curent electric, gaz, transport, pentru orice investitor. Colegul meu care a fost prefect, Silviu Iordache, a avut discuții cu un investitor italian, în ramura oțelăriei. Discuțiile s-ar putea materializa în perioada următoare.

Vrem și un spital nou. Sunt alte județe care și-au inclus în PNRR investiții medicale, spre deosebire de Buzău. Nu există nicio soluție concretă. Am mai solicitat înființarea unui hub pentru tinerii antreprenori, în special pentru IT, astfel încât să îi aducem înapoi pe cei care au plecat din Buzău. De asemenea, am propus ca Primăria să facă o analiză până la finalul anului și să ne spună: De ce să ne unim cu Țintești și nu cu alte localități?', a declarat Moraru.

'Nu în ultimul rând, o altă problemă a unirii cu Ținteștiul este viitoarea infrastructură. Dacă să zicem, investitorii sau Primăria ar dori să investească în partea rezidențială de acolo, trebuie gândită o cale de acces a locuitorilor din Țintești în Buzău. Momentan se află un singur drum, cu o bandă pe sens, care ajunge într-un punct foarte aglomerat din municipiu. Primăria nu a gândit nici măcar infrastructura de acces pentru dezvoltarea acelei zone.', a concluzionat Mihai Răzvan Mo­raru pentru DC News.