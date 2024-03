De ce s-a operat Cătălin Cîrstoiu, managerul SUUB, la Viena

Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun al PSD-PNL la Primăria Generală a Capitalei a făcut mai multe dezvăluiri cutremurătoare din viața sa personală în emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV. A amintit, printre altele, și despre momentul de cumpănă când a descoperit accidental un ganglion la gât, în timp ce își făcea nodul la cravată. Era secunda care-l anunța că are cancer la amigdale.

"Eu nu am ascuns niciodată faptul că am suferit de această boală (n.r. cancer). E o boală foarte grea. Uitați-vă la gâtul meu! A fost un cancer de amigdală într-un stadiu destul de avansat peste care am trecut cu putere. Am descoperit boala întâmplător, făcându-mi nodul la cravată într-o dimineață am sesizat că aveam un ganglion. Și-așa a pornit totul.

Eram directorul medical al Spitalului Universitar de Urgență. În acel moment am realizat un lucru. Trebuia să trec peste hopul ăsta și mi-am propus atunci să fac tot ce pot ca ce am trăit eu în acele momente, cu sentimente de deznădejde și reală mâhnire că n-am putut să fac aici ce am făcut în altă parte - nu m-am operat în țară, o recunosc fățiș. De ce? Pentru că prietenul bun pe care-l aveam, prieten cu profesorul de ortopedie de la Viena - pentru că ne cunoșteam - mi-a furnizat cea mai mare încredere în acel moment. Asta a fost rațiunea pentru care am luat decizia.

În plus, mai aveam o problemă. Eram prieten cu toți aceia care aveau să mă opereze. Eu unul mi-am operat mama. A avut fractură la ambele mâini și am operat-o. Credeți-mă că nu este un sentiment foarte bun când îți operezi un membru al familiei sau pe cineva foarte apropiat. Gândiți-vă că noi medicii suntem cam ca o familie. Era același sentiment și am ales această variantă. Dar, repet, gândul meu a fost atunci că trebuie să fac tot ce pot ca facilitățile Spitalului Universitar să se ridice la facilitățile oricărui spital care face treaba asta" a spus doctorul Cîrstoiu.

Cum și-a cunoscut soția

Cătălin Cîrstoiu este căsătorit cu Monica Mihaela, medic ginecolog. Nașul lor de nuntă este fostul președinte al României, Traian Băsescu, care l-a și decorat cu Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler în 2010. Și-a cunoscut soția în studenție iar în anul 5 s-au căsătorit. "Eu și soția mea am intrat în Spitalul Universitar în anul 1999 ca medici stagiari. Suntem căsătoriți din anul 5 de facultate, de 26 de ani. Noi lucrăm acolo de 26 de ani, ea este ginecolog, eu sunt ortoped și viețile noastre au fost tot timpul în acest spital. Cât privește clinica privată, soția este, de fapt, motorul acolo" a mai spus Cătălin Cîrstoiu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News