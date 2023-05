De ce Regele Charles al III-lea deține toate lebedele mute din Marea Britanie?

Conform unei tradiții străvechi, din Evul Mediu, aceste păsări elegante, simbol al bogăției și măreției, aparțin Coroanei. În realitate, nu le deține pe toate, ci doar lebedele mute care înoată în apele publice și care nu au fost marcate.

David Barber, swan marker (marcatorul de lebede), care a lucrat aproximativ treizeci de ani pentru Regina Elisabeta a II-a (1926-2022), acum angajatul de Charels al III-lea, a explicat: ”Regele are dreptul de a revendica orice lebădă care înoată în ape deschise, care este nemarcată. Este o străveche prerogativă regală. O moștenire medievală care rezistă și astăzi: vânarea unei lebede mute este ilegală, cine o ucide nu va fi executat în Turnul Londrei, ca în trecut, ci va fi pedepsit penal”.

Monopolul regal asupra lebedelor mute

Potrivit Focus, tradiția atribuirii Coroanei engleze dreptului de proprietate asupra lebedelor mute datează din secolul al XII-lea, când, pentru a garanta o cantitate suficientă de carne în desele banchete programate în timpul festivităților de la curte, suveranii aveau un stol regal de lebede și comisari oficiali însărcinați să aibă grijă de ele.

Începând cu 1400, însă, a început practica prin care lebedele regale puteau fi răscumpărate de acei nobili capabili să plătească o deductibilă. Așadar, pentru a distinge lebedele ”nobile” de cele ”regale”, s-a aplicat regula prin care pe cioc le era gravat un simbol pentru a indica că aparțineau unei anumite filiații.

Așa că în fiecare vară, în a treia săptămână a lunii iulie, pentru a evita disputele cu privire la proprietatea animalelor, stăpânul lebedelor (care astăzi a luat numele de Swan Warden, tradus ”gardianul lebedelor”), verifică lebedele marcate și stabilește care sunt acele lebede mute, Royal Swan, adică toate acele exemplare care nu aparțin nimănui.

Recensământul lebedelor

În zilele noastre, Swan Upping, adică recensământul de cinci zile efectuat în fiecare an, în iulie, de către Swan Uppers, sub supravegherea Swan Marker, David Barber și Swan Warden-ul de lebede, ornitologul Christopher Perrin, are scopul de a salva această specie de lebede.

Un inel echipat cu un microcip care comunică cu baza de date British Trust for Ornithology, este aplicat piciorului păsării (piciorul drept pentru cele regale, piciorul stâng pentru celelalte).

Experți de la Departamentul de Zoologie de la Universitatea din Cambridge, de fapt, pe lângă recensământul lebedelor, le monitorizează constant alimentația și stilul de viață în apele din ce în ce mai poluate, precum cele ale Tamisei.

