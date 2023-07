De ce nu reuşesc fotbaliştii români în străinătate. Verdictul crunt al lui Radu Drăguşin, fundaş la Genoa, în Serie A

”Părerea mea e că totul pleacă de la mentalitate, de la felul în care te antrenezi, de la felul în care îți gestionezi viața sportivă și extrasportivă. Totul pleacă de la alimentație, antrenamente, somn, dietă. Nu îmi place să vorbesc de rău, dar părerea mea e că unii fotbaliști tineri români se mulțumesc cu puțin.

În momentul în care pleacă în afară, la o echipă bună, se văd realizați, că și-au atins maximul, dar nu există acest lucru. Mereu poți fi o versiune mai bună.

Vara a fost relaxantă, dar de când am început cantonamentul cu Genoa, a fost foarte intensă, foarte dură. Altfel nu se poate, pentru că ne așteaptă un sezon foarte dificil. Suntem foarte entuziasmați și plecăm cu un spirit foarte bun.

Eu o să rămân la Genoa în acest an. Cum am mai spus, vreau să mă dezvolt, să evolueaz cât mai mult, să fiu din ce în ce mai bun și să îmi dezvolt cariera. Pentru mine, Italia înseamnă locul în care eu am intrat în fotbalul mare, locul unde am învățat majoritatea lucrurilor. E o țară în care mă simt foarte bine și unde îmi place", a declarat Radu Drăguşin, citat de Digisport.

