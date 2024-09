De ce l-a sancționat, de fapt, CNCD pe ÎPS Teodosie. Csaba Asztalos, precizări

Președintele CNCD, Csaba Asztalos, a explicat, într-un interviu exclusiv pentru DCNews, că instituția a fost obligată de Înalta Curte de Casație și Justiție să reanalizeze cazul, după ce, inițial, Consiliul invocase autonomia cultelor religioase.

"Colegiul a avut ieri ședință, a dezbătut acel dosar după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a obligat CNCD să se pronunțe pe fond. Noi, prima dată, am zis că se aplică autonomia cultelor, iar cultul în cauză trebuie să gestioneze această situație.

Am revenit asupra dosarului și am ajuns la concluzia că efectele pe care le generează acea declarație sunt negative la adresa femeilor și creează o atmosferă deloc plăcută în societatea din România.

Nu faptul în sine că există o regulă ca, într-o biserică sau alta, femeile să nu fie preoți sau să ocupe funcții de conducere, asta ține de autonomia oricărui cult, ci modalitatea în care s-a exprimat și faptul că a așezat femeile în poziție de inferioritate și nu a specificat că acest lucru, în societate, nu se aplică și că femeile sunt egale cu bărbații - că pot să ocupe funcții publice sau de altă natură.

Este o auto-declarație inexactă cu efecte extrem de negative asupra societății. Cum este interpretată Biblia nu este treaba statului, e treaba noastră, dar acea declarație, în felul în care a fost făcută, este una misogină", a spus Csaba Asztalos, președintele CNCD.

Poziția deputatei Diana Buzoianu

Diana Buzoianu, deputată USR și autoarea a două plângeri împotriva IPS Teodosie, a reacționat la decizia CNCD, declarând, pentru DCNews, că „nu contează că declarațiile au fost făcute într-un context religios. La final, toată lumea trebuie să respecte aceeași legislație. Nu există excepții doar pentru că vorbim de o personalitate care reprezintă un cult religios”.

Diana Buzoianu a menționat că a depus plângeri legate de două declarații ale Arhiepiscopului: una privind faptul că femeile abuzate ar trebui să își „ducă crucea” în căsătorie și alta referitoare la obligația femeilor căsătorite de a avea capul acoperit.

"Pentru prima plângere am avut deja o audiere în cadrul căreia am depus concluziile pe acest caz. Sper ca totul să se rezolve cât mai rapid posibil, deoarece eficiența cu care sunt rezolvate plângerile creează o oarecare încredere mai mare a cetățenilor în instrumentul legislativ respectiv. Dacă durează un an de la momentul în care plângerea a fost depusă până la momentul în care vine soluția, este foarte clar că oamenii încep să nu mai aibă încredere în instrumentul respectiv. Pentru a doua plângere am depus deja note scrise", a spus deputata USR.

Sancționarea IPS Teodosie marchează un moment important în aplicarea legislației antidiscriminare în România, indicând că nimeni nu este mai presus de lege, indiferent de poziția sau influența pe care o deține. Declarațiile Arhiepiscopului, care au creat o dezbatere intensă în spațiul public, subliniază necesitatea ca discursul public să respecte egalitatea de gen și demnitatea fiecărui cetățean.

