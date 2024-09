De ce aderarea la zona euro este importantă pentru România. Chirieac vine cu exemplul Greciei. Zamfir: Știți care va fi avantajul nostru cel mai mare acum?

Senatorul PSD Daniel Zamfir, președintele Comisiei Economice din Senatul României, a vorbit în cadrul interviului de la DC News despre PNRR, dar și despre aderarea României la zona euro.

"Eu vreau foarte mult să aduc în discuție acest PNRR pentru că pe de o parte aveam nevoie de aceste PNRR și nu cred că cineva contestă că acest PNRR... de fapt, era un program, România se angajase atunci, Guvernul României s-a angajat să facă niște reforme ca să ia niște bani de la Uniunea Europeană. Vreo 16 miliarde erau granturi, bani pe degeaba, și vreo 16 miliarde erau împrumut cu o dobândă foarte mică, deci banii aceștia de care chiar aveam mare nevoie. Că au fost niște nefericiți, spun nefericiți pentru că sunt indulgent, pentru că vedeți, PNRR-ul ăsta nu e un simplu program electoral, "uite domnule, asta va fi, dacă nu fac, nicio problemă ne vedem la alegeri". Nu, e un contract pe care România l-a semnat. Că a venit Marcel Ciolacu... trebuia să-l respecte, să respecte acel contract. Nu mai spun de tâmpeniile lui Cîțu... că nu trebuie să fii doctor în economie să înțelegi că nu poți să reduci un deficit bugetar de la 9% cât era, să îl aduci la 3% în 3 ani?", a spus Daniel Zamfir.

Bogdan Chirieac: Șapte ani nu intrăm zona euro

"Știți că dacă ne lasă 7 ani eu am o altă impresie despre Florin Cîțu, eu cred că este un finanțist foarte bun, dar sunt de acord să ne exprimăm amândoi opiniile, fără doar și poate. Știți că ne-au dat 7 ani, se pare că ne-au dat 7 ani? Șapte ani nu intrăm zona euro, să știți", a intervenit Bogdan Chirieac.

"Da de ce credeți că neintrarea în zona euro eu o pierdere pentru România?", a spus Daniel Zamfir.

"Eu aș fi vrut ca România să fie și în Schengen, și în zona euro", a spus Bogdan Chirieac.

"În Schengen vom fi", a spus Daniel Zamfir.

"Am fi mult mai protejați în zona euro. Uitați-vă cum s-a întâmplat cu Grecia care a intrat în faliment și a fost scoasă cu 700 de miliarde de euro împrumuturi, ștergeri de datorii, tocmai pentru că era în zona euro", a punctat Bogdan Chirieac.

Daniel Zamfir: Avantajul nostru cel mai mare, aderarea la OCDE

"Știți care va fi avantajul nostru cel mai mare acum? La anul la sfârșit intrăm în OCDE. Ăla într-adevăr, acolo va fi o altă plasă economică pentru că intrăm în clubul de elită, al țărilor de elită. Atunci când vei fi membru OCDE o să ai acces la piețele financiare mult mai ieftin", a spus Zamfir.

"Ungaria e demult în OCDE și o duce economic foarte prost din cauza lui Orban", a remarcat Bogdan Chirieac.

"Asta e altceva. Sigur, și noi am fi putut să o ducem foarte prost dacă nu se luau niște măsuri economice substanțiale. Și remarcă Banca Națională în rapoartele pe care le-a făcut ce a însemnat până la urmă faptul că am intervenit și am plafonat prețul la energie, am intervenit și am plafonat prețul la alimente. Banca Națională ne spune că dacă nu am fi intervenit să oprim specula astăzi inflația nu ar fi fost 5,4% ar fi fost 15%, de trei ori mai mare. Nu uitați că acest guvern a luat inflația la două cifre și a dus-o la 5,4%", a spus Daniel Zamfir.

Vezi mai mult în video de mai jos:

