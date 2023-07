David Popovici surprinde. Ce facultate va urma. ”Simt că am o înclinație”

Înotătorul urmărit de întreaga planetă va studia în București, iar domeniul nu are o legătură directă cu înotul.

David Popovici nu se va antrena doar sportiv. El își va ”antrena” și mintea prin studierea psihologiei, la stat, în București. Anunțul a fost făcut chiar de sportiv. Se cunoaște deja că pentru a atinge performanțele pe care David Popovici le are, ai nevoie de o minte puternică și de multă voință și determinare. Nu de puține ori sportivii de top s-au plâns de blocaje ce nu i-au lăsat să-și mențină poziția în fruntea clasamentului. David Popovici pare a fi un învingător și încă o dată confirmă că nu este doar un sportiv desăvârșit.

Iată anunțul pe care l-a făcut:

Oficial, din toamnă voi fi student la Universitatea din București. Am ales Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE) a Universității din București pentru că simt că am o înclinație spre acest domeniu și pentru că știu că cel mai bun mediu de formare este cel în care ai familia și prietenii aproape. Ne vedem, din toamnă, în campusul Universității din București din Panduri. Sunt sigur că am făcut alegerea potrivită și sunt bucuros că, în paralel cu activitatea academică, voi beneficia și de sprijin în atingerea de noi performanțe în domeniul care mi-a adus cele mai frumoase realizări, #înotul. Îmi doresc ca cei trei ani de facultate la FPSE să mă surprindă prin diversitatea cunoștințelor dobândite la UB, prin modul în care profesorii vor aborda domeniul de care sunt pasionat și, poate cel mai important lucru, îmi doresc să cunosc oameni cu care să creez legături cât mai puternice, de calitate.

