David Popovici și-a luat casă nouă. Cât costă o locuință în ansamblul rezidențial unde a devenit proprietar

David Popovici a început anul 2025 în noua sa casă pe care a cumpărat-o în ansamblul rezidențial Liziera de Lac, un proiect poziționat pe malul lacului Tătaru, la mai puțin de 20 de minute de zona Pallady.

"Pentru mine, aceasta este o investiție importantă, nu numai financiară, ci și personală. Caut de mult timp un loc care să rezoneze cu valorile și stilul meu de viață – un spațiu în care să găsesc echilibrul dintre pregătirea intensă pentru competiții și momentele de liniște și o casă excelent construită, cu aspect și finisaje premium, unde să mă simt confortabil și în siguranță. La Liziera de Lac, am descoperit mai mult decât o casă, am descoperit o comunitate și este un sentiment incredibil să știi că ești înconjurat de oameni care împărtășesc aceleași valori. În plus, apropierea de oraș și faptul că pot ajunge rapid în zonele mele de interes din București au fost esențiale pentru decizia de a mă muta în Liziera de Lac", a declarat David Popovici. "De asemenea, cred că aceasta este o investiție financiară bună, deoarece proiectul se va dezvolta și zona are un mare potențial", a mai adăugat campionul.

Liziera de Lac este un loc poziționat în mijlocul naturii, departe de agitația unei metropole, dar cu acces rapid la toate facilitățile urbane și nevoile de locuit contemporane. Complexul se află la mai puțin de 20 de minute de zona comercială Pallady - IKEA și stația de metrou Anghel Saligny, și la doar 35-45 de minute de zona Unirii, în funcție de orele de trafic. Rezidenții din Liziera de Lac au la dispoziție și un microbuz de transfer până în București, iar accesul rapid la A2, șoseaua de centură și autostrada A0, ce va facilita în curând conexiunea cu partea de nord a capitalei, le permite să fie conectați cu ușurință la viața metropolei. Pe lângă infrastructura și facilitățile moderne, Liziera de Lac se remarcă prin angajamentul său ferm față de sustenabilitate. Complexul, care are peste 52% spații verzi, dispune deja de stații de colectare și tratare a apei și de un sistem de irigare independent.

Prima fază a proiectului Liziera de Lac a fost finalizată și include 94 de case și multiple facilități moderne, inclusiv un spațiu de recreere cu piscină pentru adulți și copii, terenuri de baschet și tenis, loc de joacă, promenadă, piste de biciclete, spații pentru activități sportive, dar și zone de relaxare și de petrecere a timpului liber. Rezidenții beneficiază și de un centru educațional, de AGORA Community HUB, care include un spațiu de coworking, o sală de fitness și, în viitorul apropiat, de un restaurant și o cafenea, toate promovând un stil de viață activ și interconectat, în mijlocul naturii.

Faza a doua a proiectului va intra în linie dreaptă în 2025 și va consta în 39 de case cu trei și patru camere (cu suprafețe între 87 și 117 mp), construite la același standard înalt caracteristic companiei Liebrecht & wooD, care va continua nivelul de excelență al proiectului și va consolida comunitatea Liziera de Lac. Prețul de pornire al caselor este de 146.300 de euro.

