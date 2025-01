Daniel Zamfir (PSD) și Niels Schnecker, dialog aprins în direct la TV, după validarea candidaturii lui Crin Antonescu. "Nu știu dacă o să mă mai considerați prieten"

Consiliul Național Politic al Partidului Social Democrat (PSD) s-a reunit astăzi la Vila Lac și a validat candidatura lui Crin Antonescu pentru alegerile prezidențiale din mai 2025. Decizia finală urmează să fie luată în cadrul Congresului extraordinar al partidului, programat pentru 2 februarie, la care Crin Antonescu va fi prezent. Ulterior, toate partidele din coaliția de guvernare, inclusiv Partidul Național Liberal (PNL) și Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), vor valida oficial această candidatură comună.

Cu toate acestea, în interiorul PSD există voci care și-ar fi dorit ca partidul să meargă cu Victor Ponta drept candidat, considerându-l mai potrivit pentru electoratul social-democrat, dar și pentru statutul de „candidat comun”, susțin sursele România TV. Unii lideri declară public susținerea pentru Crin Antonescu, dar în culise ar aștepta candidatura lui Victor Ponta, continuă aceleași surse.

În cadrul PNL, opiniile sunt, de asemenea, împărțite. Unii membri susțin candidatura lui Crin Antonescu, având în vedere experiența sa politică și statutul de fost președinte al partidului. Alții, însă, ar prefera figuri noi, precum Nicușor Dan sau Ilie Bolojan, considerând că acestea ar putea atrage electoratul liberal.

Dialog aprins între Daniel Zamfir și Niels Schnecker

La emisiunea moderată de Niels Schnecker la România TV, deputatul PSD Daniel Zamfir a avut o intervenție ușor aprinsă, în care a susținut ferm că alegerea lui Crin Antonescu drept candidat prezidențial reprezintă singura opțiune viabilă pentru partid.

În timpul dialogului tensionat, moderatorul emisiunii a ridicat întrebări legate de nemulțumirile interne din PSD și despre speculațiile conform cărora unii lideri ar prefera o altă direcție, cum ar fi susținerea lui Victor Ponta. Zamfir a respins aceste ipoteze, considerându-le zvonuri fără fundament care nu ar reflecta voința majorității din partid. Cu toate acestea, moderatorul emisiunii a insistat asupra zvonurilor.

„Hai să vă dau ceva din casă” - liderul PSD care nu dorește să repete greșelile istoriei

Daniel Zamfir: „Eu sunt onorat de faptul că m-ați prezentat ca fiind un prieten al emisiunii, dar s-ar putea ca în această seară să vă supăr și după nu știu dacă o să mă mai considerați prieten. Domnule Schnecker, hai să vă spun ceva. În primul rând, nu a cârcotit nimeni la propunerea lui Marcel Ciolacu de a deveni Crin Antonescu candidat.”

Niels Schneker: „Nu a fost nici discuția cu Ponta astăzi?”

Daniel Zamfir: „Absolut niciodată. Din contră, chiar a fost o discuție în care…”

Niels Schneker: „Nu a fost discuția în ședință?”

Daniel Zamfir: „Domnule, despre Ponta președintele partidului a spus că…”

Niels Schneker: „Dumneavoastră ați fost la ședință?”

Daniel Zamfir: „Da, am fost. D-asta îmi permit să vă spun că nu a cârcotit nimeni. Mai mult…”

Niels Schneker: „Nu a zis nimeni nimic?”

Daniel Zamfir: „Absolut nimic. În unanimitate s-a luat decizia cu referire la Crin Antonescu. Experiența politică vastă a lui Antonescu, alături de abilitățile sale oratorice sunt esențiale acum. Vreau să vă spun ceva. Văd că nu mă credeți, dar luați informații și din alte părți să vedeți că în Partidul Social Democrat chiar se vorbește liber. Oamenii spun lucruri. Vorbesc liber și despre nemulțumiri în legătură cu ce se întâmplă în partid, și cu guvernarea, și mai ales în privire cu această decizie. Nimeni din Partidul Social Democrat nu îl susține pe Victor Ponta. Nici la vedere și nici pe la spate.”

Niels Schneker: „Am promis că nu dau nume, că vă spuneam.”

Daniel Zamfir: „Dacă vreți dumneavoastră să creați o știre că cineva din PSD îl susține pe Ponta e chiar aiurea. Domnule, v-a spus și președintele partidului că gestul lui Victor Ponta este un gest infantil din punct de vedere politic. Nu are nicio șansă să iasă președinte. Nu va avea în niciun caz susținere din partea PSD. Ce face Victor Ponta este complet în afara PSD și e treaba lui ce face. Noi suntem suficient de conștienți că singura noastră șansă de a menține guvernarea, de a susține România pe drumul corect, trebuie să avem un candidat comun. Singurul candidat comun care, din punctul nostru de vedere – și au luat cuvânt mai mulți colegi astăzi – este Crin Antonescu. Crin Antonescu este acel om politic care ia voturi și din partea PSD, și din partea PNL, și chiar dintr-un anumit segment restrâns din partea naționalistă. Asta este analiza noastră. Dumneavoastră vreți să-mi spuneți mie că noi nu o să-l susținem pe Crin Antonescu și că o să facem jocurile nu știu cui. Păi noi suntem iresponsabili? Jocurile cui să le facem, domnu’ Schnecker? Ce lider PSD credeți dumneavoastră că se gândește la un anti-joc, adică să-l susțină pe Ponta care să ia 2 sau 3% ca să ce? Care e logica?”

Niels Schneker: „Sunt lideri PSD, și am promis că nu dau nume, care susțin că din jumătatea de sud a României nu a fost niciun lider astăzi care să zică ceva de Crin Antonescu.”

Daniel Zamfir: „Nu a fost, domne, așa. Mie îmi pare rău că cine v-a spus lucrul acesta v-a dezinformat.”

Niels Schneker: „Nu e un lider oarecare!”

Daniel Zamfir: „Hai, domnule, ce Doamne iartă-mă. Nu a existat așa ceva. Nu dați altă știre așa, de dragul poveștii. Eu vă spun ce s-a întâmplat acolo. Nu a cârâit nimeni. Toată lumea e conștientă că trebuie să avem un candidat comun.”

Niels Schneker: „Eu am îndoieli.”

Daniel Zamfir: „De ce am face așa ceva? Ca să iasă Georgescu? Cum vă imaginați dumneavoastră așa ceva? Domnule Schnecker, credeți că ne-am pierdut mințile? M-ați provocat. Hai să vă dau ceva din casă. Vreți să vă dau ceva din casă? Vă spun eu ce s-a întâmplat pe acolo. A mai existat un lucru extrem de important care a fost discutat. Un lider foarte important al partidului, pot să-i dau și numele, Sorin Grindeanu, ne-a adus aminte tuturor ce s-a întâmplat în USL. Atunci toți au fost de acord cu el, pentru că erau prezenți mulți care au fost în USL. Ne-a spus Sorin: "Aduceți-vă aminte că noi în USL am stabilit ceva. Am stabilit congres comun și pe Crin Antonescu candidat pentru Cotroceni. Nu Crin Antonescu a fost cel care a trădat acea înțelegere, ci Victor Ponta". Asta este o realitate pe care noi, social-democrații, o recunoaștem și nu mai vrem să o repetăm. Ca să fim limpezi, apropo de ce se întâmplă în PSD. La PSD nu există alegerea între Crin și Ponta ca acum 11 ani. E Crin! Punct.”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News