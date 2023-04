Dana Rogoz, amintiri dureroase din perioada Paștelui: Aștept sărbătoarea aceasta și cu bucurie, dar și cu teamă, în fiecare an / Foto: Facebook Dana Rogoz

Dana Rogoz a mărturisit că are mai multe amintiri neplăcute despre sărbătoarea Paștelui. Potrivit vedetei, părinții eu au decis să divorțeze după o masă de Paște, atunci când ea avea doar 8 ani. Tot în perioada Paștelui a murit tatăl ei. Totuși, în unii ani sărbătoarea a venit cu evenimente fericite în viața ei, Dana Rogoz fiind cerută în căsătorie de Paște.

"Multe s-au întâmplat în viață mea în perioada Paștelui. Părinții mei au hotărât să divorțeze după o masă de Paște, când eu aveam 8 ani. Dar Radu m-a cerut în căsătorie de Paște, simțindu-mă cea mai fericită și îndrăgostită femeie de pe pământ. În perioada Paștelui a murit tată. Dar acum 2 ani, în prima zi de Paște, Lia făcea primii pași singură și hotărâtă, prin Bratislava. Aștept sărbătoarea această și cu bucurie, dar și cu teamă, în fiecare an.

Cum a sărbătorit Dana Rogoz Paștele în acest an

Și totuși, anul acesta - cel puțin până în acest moment - a fost un Paște liniștit. Am luat lumina de la Schitul Darvari și ne-am întors acasă cu ea, Lia dormind în căruț, iar Vlad străduindu-se din răsputeri să nu se ardă prea tare cu ceară. Am stat apoi până târziu în noapte în jurul mesei, împreună cu unul dintre frații mei și prieteni apropiați. Și am răzuit lozuri, pe care fratele meu ni le-a făcut cadou.

Ieri, Vlad și Lia s-au bucurat să găsească cadourile de la Iepuraș, așezate lângă ouăle vopsite cu coji de ceapă și turmeric. Dar și mai tare s-au bucurat să ciocnească ouăle. Au pictat, s-au jucat, ne-am uitat la Harry Potter, am citit ... liniște. Radu și cu mine am pus masă de 15 ori, parcă, gustând din toate mâncărurile tradiționale. Iar pe seară am fost în vizită la Aba - cum a botezat-o Vlad pe mama mea, când era de vârstă Liei", a scris Dana Rogoz pe pagina ei de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News