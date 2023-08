Damjan Djokovic a marcat un gol senzațional pentru FCSB în meciul contra ŢSKA 1948 din Conference League / Video

'Noi ne-am făcut jocul greu. Am intrat în jocul lor, dar ne-am revenit apoi şi totul a fost bine. Asta face parte din fotbal, la 1-1 trebuia să fim mai concentraţi. E bine totuşi că am întors scorul, că mergem mai departe, dar trebuie să fie o lecţie, pentru că am intrat cam moale din punct de vedere mental, mai ales în a doua parte. Ei au simţit că nu reuşesc pe plan tactic cu noi şi au ieşit bine, dar apoi le-am arătat şi noi că suntem bărbaţi. Cred că avem cea mai talentată echipă din România, dar trebuie să ştim să gestionăm jocul mai bine, mai ales în repriza a doua. La început am arătat că intrăm un pic adormiţi. Ca talent se poate, dar trebuie să învăţăm din ultimele meciuri, să arătăm că ştim să jucăm şi cu capul', a spus Djokovic la postul Digisport.

Marcator al primelor două goluri ale formaţiei sale, Djokovic a afirmat că nu a mai avut o astfel de realizare din perioada în care evolua la CFR Cluj.

'Cred că acum doi-trei ani, când eram la CFR Cluj am dat ultima oară două goluri. Dar acum a fost un meci foarte important, pentru noi a fost o finală, pentru că în Europa fiecare meci este dificil. Ne bucurăm că ne-am calificat mai departe, dar cumva acum începe greul, urmează meciul cu CFR Cluj, un meci special pentru mine, apoi cu danezii şi va fi şi mai dificil, deci avem treabă. Îmi pare rău pentru cei de la CFR Cluj că au fost eliminaţi, am urmărit primul joc, au jucat foarte bine, dar e foarte greu să joci la Adana, mai ales că e o echipă fantastică' a mai spus Djokovic.

VIDEO

FCSB s-a calificat în turul al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, după ce a învins echipa bulgară ŢSKA 1948 cu scorul de 3-2 (1-0), joi seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Bucureşti, în manşa secundă a turului al doilea preliminar. În turul al treilea preliminar, FCSB va avea o adversară dificilă, vicecampioana Danemarcei, FC Nordsjaelland, roş-albaştrii urmând să joace primul meci pe teren propriu, în data de 10 august, iar manşa secundă în deplasare, pe 17 august.

