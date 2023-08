”Dacă credeți că eu mai stau cu voi la masă, vă înșelați!”. Primarul Chirica, ieșire nervoasă după ce Poli Iași a pierdut cu 4-1. ”Cui să-i fie rușine, d-le primar?”/ Leo Grozavu a început să țipe

”Dacă credeți că eu mai stau cu voi la masă, vă înșelați!”

”Chiar nu merită să faci fotbal în Liga 1. Este o pierdere de timp și de resurse. Rușine!

De astăzi, nu mai vorbesc despre Liga 1, aștept ziua în care hoția nesimțită va lăsa sportul din România să performeze. Până atunci, mă voi ocupa de sportul pentru copii. Din nou, să vă fie rușine celor care vă ocupați de Liga Profesionistă de Fotbal (n.r. Comisia Centrală a Arbitrilor este sub egida Federației, nu a Ligii).

Copii de 7 și 8 ani strigă 'Hoțule, hoțule'! Bănuiesc că veniseră să vadă o competiție sportivă, nu o jecmăneală la drumul mare. Îmi este rușine pentru trauma prin care trec acești copii.

Dacă acesta este fotbalul de Liga 1 în România, dacă asta organizează această Ligă și dacă credeți că eu mai stau cu voi la masă, vă înșelați! Sport pentru copii!

Se pare că Liga 1 promovează Gheboasă! Bănuiesc că acolo ne vreți copiii! Vom căuta alte sporturi” a fost mesajul edilului din Iași, pe care a ales apoi să-l șteargă.

”Nu v-a obligat nimeni să stați la masă, domnule”

Vali Moraru, moderatorul ”Digi Sport Special” a citit mesajele primarului în direct, și i-a adresat o replică tăioasă: ”Cui să-i fie rușine, domnule primar? Lui Istvan Kovacs, că a dat un roșu pe care îl merita Alin Roman?

Domnul primar, nu v-a obligat nimeni să stați la masă, domnule. Leo Grozavu a promovat echipa, asta este, trebuie să jucați în SuperLigă, că ați promovat, dar puteți să vă întoarceți repede înapoi, nu e obligație.

Au strigat copiii 'hoțule'. Uitați-vă, bre, la fază. Chiar dacă greșea Istvan Kovacs, era o eliminare. Incredibil.

Băi, oameni buni, vă dați seama pe cine votați? Vă dați seama ce minte poate să aibă? Domnul primar, nu-l invitați pe Gheboasă la Iași. Nu-l chemați, e opțiunea dumneavoastră. Ce legătură are? S-a dat un roșu, de fapt, două galbene, întâmplător corecte, într-un meci de fotbal.

Nu vă pricepeți? Nu-i problemă, nu trebuie să vă băgați, stați deoparte. Poate că ar fi bine să nu vă implicați. Poate ar trebui ca statul să-i dea privatului să investească în sport. Să-i dea toate condițiile, ce urlă Gică Hagi de ani de zile și alții pe lângă el, dar degeaba. Absolut incredibil”, arată digisport.ro.

”Am `depostat` (n.r.- a șters postările) pentru că eu nu vorbesc despre etnie, ci despre rolul sportului în educarea copiilor noștri. Mai avem multe, prea multe de făcut, ca să avem iarăși performanță” a scris apoi primarul pe Facebook. ”Așa fac și eu cu soțul meu, după ce-l fac albie de porci, îmi retrag cuvintele”, ”Este penibil ce ați făcut în seara asta”, ”Dacă ați fi fost bărbat, ați fi lăsat postările, chiar dacă erau niște prostii”, ”Un stadion din secolul ăsta o să avem și noi?” sau ”Cam târziu, domnule primar”, au fost doar câteva dintre comentariile ieșenilor.

Leo Grozavu a început să țipe în direct

Reacțiile au venit după ce Universitatea Craiova s-a impus în deplasarea cu Poli Iași, scor 4-1, în runda cu numărul 5 a Superligii. Leo Grozavu, antrenorul ieșenilor, a început să țipe în direct, la Orange Sport, arată gsp: ”Destul de greu de comentat meciul, a avut două părți distincte. Până în minutul 60 am stat la luptă, am făcut multe lucruri bune. Din acel moment nu am mai existat pe teren, foarte multe naivități. Fotbalul e pentru oameni maturi, nu pentru copii. Ce s-a întâmplat de acolo mă depășește.

Nu cred că mai aducem pe nimeni, am adus destui jucători. Trebuie să îi antrenăm, să strângem rândurile. Cei care nu se ridică la nivelul nostru ne vor părăsi. Cam asta e de spus. Noi am demonstrat că putem juca de la egal la egal, dar asta este.

Vedem cine e compatibil și cine nu. Dacă eu nu sunt, voi pleca!”.

Ulterior, el a spus: ”Mă puneți să comentez ce zice Mihai Chirica? Mă întrebați de joc? Hai să vorbim de fotbal dacă vreți să facem fotbal! Întrebați-l pe dumnealui! Ce să zic eu? Arbitrajul nu e de comentat.

Eu am fost departe, n-am văzut. Nici nu știu dacă a fost al doilea galben sau roșu. Roman nu a vrut sigur să lovească, dar dacă greșești atunci plătești. Eu am încredere în Istvan Kovacs, a avut și VAR la dispoziție. Sunt sigur că a luat decizia bună, nu e nimic de comentat.

Acel moment cu eliminarea ne-a destabilizat, dar nu avem voie să ne comportăm așa. Nu ai voie să iei 4 goluri! Poți să joci și în 9 oameni. Noi la 3-1 voiam să egalăm... prea multe greșeli, se repetă. Facem analiză, lucrăm, dar le repetăm”.

