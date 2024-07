Curiosity de la NASA, o nouă descoperire pe Marte. Ce a găsit Roverul pe Planeta Roșie / foto

Roverul cu șase roți a detectat sulf pe Marte și înainte, dar doar în amestec cu alte minerale, inclusiv magneziu și calciu. Sulful pur, un element inodor care se formează în condiții foarte specifice pe care oamenii de știință planetari nu le-au legat de locația roverului, pare să fie infuzat în multe roci din întreaga regiune, conform unei declarații NASA.

„Găsirea unui câmp de pietre formate din sulf pur este ca găsirea unei oaze în deșert”, a spus Ashwin Vasavada, om de știință principal al misiunii de la Laboratorul de Propulsie cu Jet din California, în declarația dată. „Nu ar trebui să fie acolo, așa că acum trebuie să explicăm acest fenomen.”

În fotografia roverului, cristalele galbene de sulf pot fi văzute aglomerate în regiunile interioare ale buzunarelor zdrobite ale obiectului. Aceste cristale erau prea mici și fragile pentru ca Curiosity să le poată preleva cu un burghiu, așa că a ajuns să staționeze lângă o altă rocă mare poreclită Mammoth Lakes, conform NASA. Aici, roverul a folosit un burghiu la capătul brațului său robotic pentru a săpa o gaură în acea rocă și a depozitat-o pentru analize ulterioare înainte de a se îndepărta.

????✨ Curiosity Rover's latest find on Mars: pure sulfur crystals! ???? This surprising discovery, made by accidentally cracking open a rock, has scientists buzzing. "It's like finding an oasis in the desert," pic.twitter.com/mYJMBctreP