Cunoscut pilot de raliu a murit, pe drumul european 85, cunoscut ca ”Drumul morții”

Este vorba despre pilotul de off road Andrei Piedemonte, în vârstă de 28 de ani, care a murit decedat joi, ca urmare a unui accident rutier întâmplat pe raza localității Vadu Moldovei din Suceava, a transmis Federația Române de Automobilism Sportiv.

”În urma decesului pilotului de off road Andrei Piedemonte, Comisia Națională de Off Road a decis anularea etapei a 6-a, programată la Putna (județul Suceava) în weekend, în organizarea ACS Bucovina Team Motorsport. Pilotul de off road Andrei Piedemonte (28 de ani) a decedat astăzi, în urma unui accident rutier petrecut pe raza localității Vadu Moldovei (județul Suceava). Dumnezeu să-l odihnească!”, a transmis Federația Română de Automobilism Sportiv.

Accidentul s-a produs în jurul amiezii, traficul pe DN 2, pe raza localității Vadu Moldovei fiind restricționat după producerea tragicului eveniment. Alte două persoane aflate în mașină au fost rănite.

A intrat în derapaj și a intrat în coliziune cu un autoturism condus din sens opus

”Un bărbat în vârstă de 28 de ani a condus un ansamblu rutier pe DN2 pe relația Vadu Moldovei – Drăgușeni, iar la un moment dat, pe fond de carosabil umed, a intrat în derapaj și a intrat în coliziune cu un autoturism condus din sens opus de către un bărbat în vârstă de 28 de ani din municipiul București.

În urma evenimentului rutier a decedat conducătorul auto în vârstă de 28 de ani din București, de asemenea fiind rănite și două pasagere din mașina acestuia, respectiv două femei, în vârstă de 42 și 20 de ani, de asemenea din municipiul București.

Ce s-a întâmplat cu șoferul ansamblului auto, care venea din sens opus

Șoferul ansamblului auto, în vârsta de 28 de ani, din Pașcani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au întocmit un cauză, un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, a declarat Ionuț Epureanu, purtător de cuvînt al Inspectoratului Județean de Poliție Suceava.

