Alegerile parlamentare din 2024 vor avea o importanță crucială pentru România, într-un context politică marcat de multiple provocări și schimbări. Pe 1 decembrie, de Ziua Națională, românii vor decide structura legislativului care va influența direcțiile de guvernare pentru următorii patru ani. Aceste alegeri sunt cu atât mai relevante având în vedere evenimentele recente din turul 1 al alegerilor prezidențiale, care au adus la suprafață o serie de tensiuni politice și îngrijorări privind integritatea procesului electoral.

Unul dintre cele mai surprinzătoare momente ale turului 1 a fost ascensiunea lui Călin Georgescu, care a reușit să capteze o susținere semnificativă. Acesta, cu o poziție pe alocuri apropiată de un discurs pro-rus, a stârnit controverse, iar mișcările sale politice sunt acum un punct de mare interes pentru viitoarele alegeri parlamentare. De asemenea, diverse nereguli în procesul de numărare a voturilor au fost semnalate, iar Curtea Constituțională a României (CCR) a fost solicitată să intervină pentru a verifica validitatea acestora, ceea ce a adus o doza de incertitudine și a alimentat criticile față de sistemul electoral.

Partidele tradiționale din România au primit o lovitură considerabilă în urma acestui tur, fiind evident că votanții sunt tot mai nemulțumiți de opțiunile politice deja consacrate. Unii analizează această dinamică ca pe o manifestare a dorinței de schimbare, iar rezultatele alegerilor parlamentare din 2024 ar putea reflecta acest sentiment al publicului. Astfel, va fi interesant de urmărit cum vor reacționa partidele principale și ce strategi vor adopta pentru a câștiga încrederea electoratului, care pare din ce în ce mai sceptic în fața soluțiilor politice tradiționale.

În acest climat de schimbare și instabilitate, alegerile parlamentare vor reprezenta o piatră de hotar pentru viitorul României. Rezultatele vor avea un impact semnificativ asupra stabilității guvernamentale și asupra direcției politice pe care țara o va urma în următorii ani, cu posibile repercusiuni asupra poziției sale în Uniunea Europeană și în fața provocărilor internaționale.

Astfel, oamenii politici au ieșit în față cu ocazia scrutinului parlamentar și au început să-și prezinte opiniile despre "o Românie ideală" și viitorul țării noastre, votul fiind forța unică prin care vor fi modelate aceste obiective.

"România ideală" a politicienilor, prin puterea votului

- George Simion, președintele AUR: "Am votat pentru copiii României, pentru românii plecaţi în pribegie, pentru seniorii noştri".

- Felix Stroe, liderul organizaţiei judeţene PSD Constanţa: "Am votat pentru stabilitate, echilibru şi înţelegere între oameni".

- Călin Georgescu, candidat la prezidențiale în turul al doilea: "Am votat pentru România, pentru responsabilitate politică totală dedicată neamului românesc".

- Bogdan Trif, liderul PSD Sibiu, candidat pentru Cameră: "Am votat o echipă competentă care poate asigura un viitor bun României".

- Ciprian Dobre, vicepreşedinte PNL pe regiunea Centru, lider al PNL Mureş şi candidat pentru un mandat în Camera Deputaţilor: "Îmi doresc un Târgu Mureş, un judeţ Mureş, exact ca Oradea şi ca Bihorul".

- Tanczos Barna, senator UDMR: "Votul nostru este singura soluţie democratică împotriva forţelor extremiste”

- Ilie Bolojan, președinte interimar al PNL: "Am votat pentru o Românie modernă; să fim uniţi în spiritul Zilei Naţionale".

- Cătălin Graur, PSD Vrancea: ”Am votat pentru echilibru, decenţă şi profesionalism”.

- Klaus Iohannis, președintele României: "Românii au ales calea euroatlantică și au ales-o bine. Și suntem, suntem bine integrați în Uniunea Europeană, suntem bine poziționați și foarte respectați în NATO, dar ca să rămînă așa, trebuie să votăm așa. În concluzie, poftiți la vot".

- Nicolae Ciucă, fost președinte PNL: "Este datoria noastră să punem stabilitatea, dialogul şi respectul faţă de cetăţeni pe primul loc".

- Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei: "Am votat un partid care nu pune în discuţie rămânerea României în UE şi NATO".

- Lucian Bode (PNL), vicepreşedintele Camerei Deputaţilor: "Să avem înţelepciunea să onorăm moştenirea înaintaşilor noştri".

- Mihai Weber (PSD Gorj), membru al Camerei Deputaților din Parlamentul României: "Am votat pentru stabilitate, pentru continuarea dezvoltării, am votat pentru viitorul nostru, al copiilor, al nepoţilor noştri. Am votat pentru realitate şi nu pentru iluzie”.

- Cosmin Popescu (PSD), preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Gorj: "Am votat pentru România echilibrului şi a bunului-simţ".

- Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca, fost premier al României: "Am votat pentru partidul care a făcut România Mare şi care a adus România în UE”.

- Elena Lasconi, președintele USR, candidat la prezidențiale în turul al doilea: "Am votat cu o echipă de oameni care chiar pot să facă schimbarea în ţara asta care de 35 de ani e condusă de politicieni incompetenţi şi ştiu că ei pot".

- Marcel Ciolacu, premierul României: ”Am votat ca România să fie în continuare şi în spaţiul Schengen şi-n Uniunea Europeană, şi în NATO. Eu cred că astăzi românii au de ales între stabilitate şi haos”.

- Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii: "Am votat pentru cine poate să facă mai mult pentru ţară".

- Corneliu Ştefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița: "Am votat astăzi, de Ziua Naţională, cu gândul la România, la Dâmboviţa".

- Eugen Tomac, preşedintele Partidului Mişcarea Populară (PMP): "Azi mai mult ca oricând simt nevoia de a ne uni cu toţii pentru a salva România".

- Raluca Turcan, lider PNL Sibiu, candidat pentru Cameră: "Să ţinem România pe calea democratică şi europeană".

- Gigel Ştirbu, deputat și preşedintele PNL Olt: "Am votat astăzi pentru un Parlament funcţional".

- Mario de Mezzo, primarul Slatinei PNL: "Am votat cu gândul spre stabilitate".

- Ludovic Orban, deputat Forța Dreptei: "Am votat pentru o Românie în care să se pună punct democraţiei de tip iliescian".

- Kelemen Hunor, președintele UDMR: "Am votat pentru viitorul comunităţii maghiare în România".

- Mihai Poliţeanu, primarul Ploieştiului: "Am votat pentru o Românie europeană; soluţia nu este să mergem înapoi, ci înainte".

- Laurenţiu Nistor (PSD), preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Hunedoara: "Am votat pentru un Parlament puternic, care să dea un Guvern puternic".

- Bogdan Ivan, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării: "Este o zi care ne va defini viitorul; avem nevoie de echilibru, stabilitate".

- Florin Birta, primarul municipiului Oradea: "Am votat pentru oameni responsabili, pentru o echipă de parlamentari".

- Felix Bulearcă (USR), consilier la Consiliul Județean Prahova: "Am mers la vot pentru menţinerea parcursului european al României".

- Cosmin Andrei (PSD), primarul Botoşaniului: "Îmi doresc un Parlament puternic".

- Alin Tişe (PNL), preşedintele Consiliului Județean Cluj: "E ziua alegerii de către români a căii pe care vor s-o urmeze".

- Cristina Lăcătuşu-Andrei, liderul USR Botoşani: "Am votat pentru o Românie proeuropeană".

- Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European şi vicepreşedinte PSD: "Am votat pentru parcursul euroatlantic al României şi pentru valorile creştine şi naţionale".

- Mircea Roşca, liderul PNL Prahova: "Am votat pentru tot ce înseamnă România demnă în Europa".

- Robert Sighiartău, deputatul PNL de Bistriţa-Năsăud: "Vot important pentru România, pentru direcţia ţării în următorii patru ani".

- Marius Budăi, prim-vicepreşedintele organizaţiei judeţene Botoşani a PSD: "Am votat pentru acest echilibru, pentru stabilitate, pentru garanţia că Autostrada Moldovei va ajunge şi la Botoşani şi pentru garanţia că nu vom mai vorbi de austeritate

- Dan Barna (USR), europarlamentar: "Am votat cu încredere în înţelepciunea poporului român".

- Ion Dumitrel, preşedinte al Consiliului Judeţean Alba Iulia: "Am votat pentru echipa care a contribuit esenţial la dezvoltarea judeţului".

