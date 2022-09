Cum va arăta România în 2050? Summit-ul Rethink Romania propune soluții ce vizează transformarea educației și demografiei

Cuvântul de deschidere i-a aparținut președintelui Rethink Romania, Dragoș Anastasiu. ”Istoria acestui think tank a pornit acum vreo doi ani dintr-un sentiment pe care mulți dintre noi îl au. Ne-am strâns o mână de oameni și acum ne deschidem către întreaga societate românească pentru că ne dorim ca în 2050 tinerii să iubească, să trăiască în România. Trebuie să avem mai multă încredere unii în alții, să ne pese, să introducem cuvântul păsare în DEX, să-l ștergem pe acela numit nepăsare și să construim împreună, să descoperim cuvântul «împreună». Cum vrem să facem lucrul ăsta? În primul rând, prin a ne adresa fundamentului pe care l-am cam uitat o perioadă, pentru că ne-am preocupat de creștere și am uitat să punem fundamentul și asta are de-a face cu mindsetul nostru, mentalitatea noastră și cu educația. Păsarea este ceva ce ține de educație,” a declarat Dragoș Anastasiu.

Rethink Romania, platforma care realizează transformări reale prin colaborare şi incluziune

În cadrul evenimentului, Dragoș Anastasiu, a explicat care este rolul platformei Rethink Romania: ‘’Vrem să cercetăm, să facem studii, să facem cercetări științifice și să propunem soluții de politici publice pe care apoi să le monitorizăm, să le urmărim și să ajutăm să fie implementate. Cum facem asta? Oferind o platformă în care întreaga societatea românească și cei care au expertiză și își pot aduce aportul să se unească. Acest demers este unul incluziv și au fost invitați toți oamenii de influență din România, de la toate partidele politice, din zona academică, din mediul de afaceri, biserică. A fost o invitație adresată către toată lumea.’’

Printe invitaţii Summit-ului s-au remarcat personalități de renume, precum: Prim-ministrul Nicolae Ciucă, Vicepreşedintele Comisiei Europene, Comisarul European pentru Promovarea modului de viata european, Margaritis Schinas, Sandra Pralong, Consilier de Stat, Administraţia Prezidenţială, Primarul Municipiului Braşov, Allen Coliban, Prof. Dr Ray F. Iunius, CEO Winsedswiss Education Group, Profesor la Facultatea de Business şi Economie a Universităţii din Lausanne, Elveţia, Gintaras Steponavicius, Director (CEE +) pentru Cormack Consulting Group, fost Ministru al Educaţiei în Lituania, Louka Parry, CEO şi fondator The Learning Future, learning strategist and education futurist, Minh-Huy Lai, COO, Generation Europe & David Timiş, Global Communications Manager Generation.

Nicolae Ciucă: ‘’Problemele demografice sunt o realitate a vremurilor pe care le trăim și reprezintă o provocare nu doar pentru România, ci pentru întreaga Europă’’

Problemele demografice sunt o realitate a vremurilor pe care le trăim și reprezintă o provocare nu doar pentru România, ci pentru întreaga Europă, a declarat, vineri, prim-ministrul Nicolae Ciucă, într-o intervenție online, la Summit-ul Rethink România cu tema "Reconstruim educaţia. Reconfigurăm demografia".

‘’Pe lângă măsurile active pe care le luăm pentru susținerea natalității sau pentru reducerea abandonului școlar, e clar că trebuie să adaptăm economia și relațiile sociale la o populație mai diversă și mai îmbătrânită. Una care include imigranți, persoane întoarse după mulți ani din diaspora sau care își caută un loc de muncă la o vârstă ce depășește 60 de ani. Sunt situații pe care le întâlnim în aproape toate țările Uniunii Europene și e important că putem avea acces la experiențe și la bune practici europene’’, a precizat Nicolae Ciucă.

Conform prim-ministrului României, în acest demers se înscriu şi măsurile prevăzute în noile legi ale educaţiei care vizează asigurarea accesului la educație de calitate, reducerea abandonului şcolar şi creşterea legăturilor dintre educația universitară și piața forței de muncă.

"Planul Strategic Integrat de Reducere a Abandonului Școlar, aplicat chiar din acest an școlar, asigurarea resurselor financiare necesare pentru învățământul preuniversitar, adaptarea rețelei școlare la nevoile comunităților am garanția că vor schimba în bine învățământul românesc și ne vor oferi o resursă umană educată și bine calificată. Acestora li se adaugă politici dedicate, precum cea de «Învățare remedială», Programul «Școala după Școală», finanțare adecvată pentru programul «A doua șansă», măsuri prevăzute în noile legi ale educației care, odată aplicate, vor oferi șanse în plus pentru ca nimeni să nu fie lăsat în urmă. Legile Educaţiei au căpătat contur după o vastă consultare în cadrul proiectului «România Educată» şi ele răspund nevoilor societăţii româneşti de a avea un învăţământ modern, adaptat la vremurile pe care le trăim. Avem nevoie de această adaptare", a susţinut Nicolae Ciucă.

Totodată, Nicolae Ciucă a precizat că pentru Proiectul "România Educată" au fost alocate prin PNRR, 3,6 miliarde de euro, care vor ajuta concret la implementarea măsurilor care vor contribui la modernizarea învăţământului românesc.

De asemenea, Nicolae Ciucă a subliniat și importanța măsurilor de susținere a tinerelor familii, ca "element-cheie" al politicilor sociale promovate de Guvern.

"Recent am aprobat în Guvern un proiect finanţat de la bugetul de stat prin care să încurajăm natalitatea, sprijinind tinerii care doresc să aibă copii. De asemenea, pregătim implementarea programelor Student Invest şi Family Start, aprobate deja de Guvern, prin care oferim acces la finanţare tinerelor familii la început de drum şi studenţilor care au nevoie de sprijin", a menționat Nicolae Ciucă.

Citește continuarea pe DC BUSINESS.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News