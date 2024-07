Cum sunt puși în dificultate elevii la testele PISA. Prof. Ovidiu-Mihai Șontea arată care e problema / video

Prof. Ovidiu-Mihai Șontea, Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, București, și prof. Mugurel Ștefan, Colegiul Național Mihai Viteazul, București, au fost invitați la emisiunea „DC Edu", de pe DC News, DC News TV și Părinți și pitici, unde au vorbit despre cum se reflectă Matematica în rezultatele testului PISA.

Profesorul Ovidiu-Mihai Șontea a explicat că testul PISA este construit diferit față de curriculumul din România, ceea ce duce la dificultăți în răspunsurile elevilor. Acesta a subliniat că problemele din testul PISA sunt formulate într-un mod diferit față de cele cu care elevii sunt obișnuiți în cei opt ani de studiu.

„Cum arată Matematica în „oglinda" testului PISA? Unii spun că nu e relevant testul PISA pentru noi, alții spun că noi trebuie să reformăm abordările, să mergem înspre o deschidere, poate interdisciplinară, holistică. Cum stăm cu Matematica și cu testul PISA?”, a întrebat Sorin Ivan, decan, director al revistei Tribuna Învățământului.

„Avem de-a face cu un test care este construit cumva paralel cu ceea ce facem noi în România. Problemele sunt formulate într-un alt fel, prin urmare copiii învață în cei 8 ani într-un anumit context și sunt întrebați într-un alt context respectivele probleme, chiar dacă ideea e aceeași. Cam greu să răspundă toată lumea bine la întrebările astea.

Apoi, rezultatele nu sunt analizate în detaliu, astfel încât să cunoască lumea ce se întâmplă, de fapt, în interior. Sunt cunoscute doar rezultatele. Eu m-am uitat pe probleme. Unele probleme nu sunt de nivelul celor de 14 ani de la noi din România.

Vă dau un exemplu. Se dă un grafic să se interpreteze o dreaptă. Copiii noștri studiază funcția de gradul I în clasa a VIII-a, dar ei nu pot face încă legătura. Legătura se face de abia în clasa a X-a când avem geometrie analitică. Prin urmare, acest subiect este pierdut pentru majoritatea. Sigur că l-au făcut cei buni, dar eu vorbesc aici despre medie.", a spus prof. Ovidiu-Mihai Șontea.

„Eu am fost pus în dificultate când am citit"

Profesorul Ovidiu-Mihai Șontea a vorbit despre dificultățile elevilor români la testul PISA. Acesta a subliniat că, pentru a obține rezultate mai bune la testul PISA, ar trebui să includă teste similare ca antrenament. Totuși, a insistat că scopul nu ar trebui să fie doar îmbunătățirea scorurilor la testul PISA prin practică specifică, ci dezvoltarea unui sistem educațional care să producă rezultate bune în mod natural.

„Am mai văzut un alt subiect în care, nu știu dacă din cauza traducerii, problema era formulată foarte ambiguu. Copilul ăla era pus clar în dificultate. Eu am fost pus în dificultate când am citit. Sigur că până la urmă am putut să interpretez ce a vrut să zică poetul datorită soluției, dar este clar că elevii au fost puși în dificultate. Puteau să interpreteze într-un sens sau în altul acea problemă.

Prin urmare, noi îi pregătim pe copii să fie alergători de cursă lungă sau înotători și, de fapt, îi suim într-un avion sau vrem să fie păsări. Dacă vrem să ne pregătim pentru testul PISA, să avem rezultate mai bune, trebuie să facem teste asemănătoare,măcar ca antrenament, măcar 1-3 teste înainte, dar nu cred că ăsta e scopul nostru, să avem rezultate la testul PISA în urma unor antrenamente, ci aceste rezultate bune trebuie să fie în urma unui sistem care să dea rezultate bune.”, a spus prof. Ovidiu-Mihai Șontea la emisiunea „DC Edu", de pe DC News, DC News TV și Părinți și pitici.

