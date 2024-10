Cum stau candidații la prezidențiale la engleză. Ce limbi străine (sau nu) cunosc cei 14

Vom lista candidații la prezidențiale în ordinea de pe buletinul de vot.

1. Elena Lasconi



„Înțeleg perfect, cu exercițiul vorbitului e mai greu, pentru că prin natura funcției și a meseriei mele nu am vorbit foarte mult engleză”, spunea Elena Lasconi într-un interviu.

Totuși, am găsit un clip de când vorbea cu o eurodeputată, unde pare că se descurcă:

În urmă cu aproximativ o săptămână, s-a întâlnit cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, pentru a discuta despre oportunitățile României în Schengen și despre situația din Republica Moldova.

Pe site-ul Primăriei Câmpulung, la CV, observăm că vorbește la nivel C2 engleza și la nivel B1 franceza.

2. George Simion

Pe georgesimion.ro ori pe site-ul Camerei Deputaților, în dreptul secțiunii Curriculum vitae sau "despre mine" nu sunt mențiuni cu privire la limbile străine, așa că am căutat cum vorbește în engleză.

În urma unui clip pe care l-am găsit pe TikTok, pare că, în limba engleză, e la nivelul utilizator independent (B2).

Am mai găsit un clip pe internet, din 2022, în care poartă o conversație coerentă în limba engleză.

"George Simion, chairman of the Polish-Romanian relations committee in the Romanian parliament and leader of the Alliance for the Union of Romanians on the reaction of the Romanian government to the war in Ukraine", scriu cei de la Warsaw Institute.

3. Marcel Ciolacu

Rugat, în urmă cu câteva zile, să se descrie în limba engleză, Marcel Ciolacu a spus, la Digi FM, că: "Nu mă simt confortabil şi nu o fac".

"În primul rând cred că pot să le spun şi româneşte. Nu am nicio problemă. Am o reţinere şi este normală, pentru că nu stăpânesc foarte bine şi nu cred că ăsta este exerciţiul pe care vi-l doriţi. Am discuţii tete-a-tete, nu am o problemă de conversaţii. Îi şi anunţ de la început că nu ştiu foarte bine. Cred că preşedinta Comisiei Europene a zis stai liniştit, că vorbesc mai încet. Dar am reuşit în jumătate de oră să ne înţelegem foarte bine", a declarat acesta.

De altfel, într-o întrevedere cu Antony Blinken de acum 10 luni, Marcel Ciolacu a spus, după un discurs de un minut și 40 de secunde al secretarului de stat, doar "I prefer speaking my language", după care a continuat în limba română.

Potrivit CV-ului de pe Camera Deputaților, vorbește și engleză, și franceză. Nu e specificat nivelul.

În dezbaterea de la Antena 3 CNN, spunea, fiind solicitat de un jurnalist din diaspora să își rostească numele de familie pe litere, "Ca la școală? C-I-O? Haideți...".

4. Nicolae Ciucă

Pe site-ul Guvernului, apar, în CV, două cursuri de perfecționare în limba engleză (un curs de limba engleză, terminologie NATO, York Sr. John University, în 2005 — n.r., pe internet apare York St John University — și un curs de limbă engleză, Academia Forţelor Terestre, Sibiu, în 2000).

Deși nu este precizat nicăieri în CV nivelul pe care-l are în limbile străine, la nivel conversațional, pentru acest discurs în limba engleză susținut în fața U.S. Army War College, unde a studiat, pare că este un utilizator experimentat (C1/C2).

Pe site-ul NATO se precizează că vorbește limba engleză.

De asemenea, într-o dezbatere electorală recentă organizată de Antena 3 CNN, i-a mulțumit unui oficial american: "May I say a few words? James, thank you very much for coming and attending this event. I do really very much appreciate your presence here, and I would like to share with all our public here that you have invited myself to attend one of the most important conference I have ever attended in my life (...). The one organized by Pepperdine University together with the Heritage Foundation, so thank you very much for everything I have learned in the Switzerland month and a half ago. Thank you very much", a spus Nicolae Ciucă.



5. Kelemen Hunor

Pe site-urile Camerei Deputaților, Guvernului României sau UDMR nu sunt trecute limbile străine pe care le vorbește. Totuși, am găsit un clip în care vorbește limba engleză (B2/C1) și limba maghiară (nativ).

Dacă punem la socoteală și limba română, concluzionăm că Hunor Kelemen vorbește, în mod activ, 3 limbi.

6. Mircea Geoană

Pe mirceageoana.ro aflăm că vorbește 4 limbi la nivel experimentat.

De altfel, chiar în discursul de lansare a programului său politic, Mircea Geoană spunea că: "Avem nevoie să ne reprezinte în Europa şi în lume oameni care dau din mâini ca să se facă înţeleşi într-o limbă străină sau dau din umeri atunci când trebuie să propună soluţii pentru România? Asta a fost răutăcioasă, dar adevărată (...)".

Așa că am căutat clipuri în toate limbile vorbite de acesta, în ordinea precizată, și am atașat discursurile în engleză și franceză.

7. Ana Birchall

Într-un CV postat pe site-ul Guvernului României, vedem că știe (doar) limba engleză la nivel experimentat (C2).

De altfel, și într-o conferință pe tema sustenabilității, desfășurată la nivel european, demonstrează că are abilități într-o limbă străină la nivelul pe care l-a trecut în CV.

8. Alexandra Beatrice Păcuraru

Captură de ecran Realitatea+

Potrivit CV-ului, are un "certificat de bază în mandarină, limba și literatura chineză", eliberat de Academia de Studii a Limbii Chineze.

Nu sunt clipuri în care vorbește în limbi străine pe internet.

9. Sebastian Popescu

Nu există mențiuni legate de limbi străine pe site-ul propriu, sebastianpopescu.ro.

10. Ludovic Orban

Potrivit CV-ului postat pe Camera Deputaților, vorbește 4 limbi străine, dintre care 2 la nivel fluent și 2 la nivel de bază.

Totuși, într-un discurs ținut la Zagreb, acum 5 ani, în fața grupului PPE, pare că stăpânește limba engleză (vorbire) la nivel B1/B2.

Am găsit și un clip în care vorbește în franceză.

11. Călin Georgescu

Potrivit unui CV postat pe site-ul Universității din Pitești (acolo unde predă), știe 4 limbi străine:

Am găsit un clip în care vorbește în limba engleză.

12. Cristian Diaconescu

Potrivit unui CV găsit pe internet, știe, fluent, engleză și franceză. De asemenea, potrivit cristiandiaconescu.ro, a ocupat mai multe funcții la nivel internațional, printre care și Secretar General Adjunct și Ambasador en pied la Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră (BSEC), care ar presupune o comunicare activă în limbi străine.

Am găsit un clip în care, la primirea fostei secretare de stat a SUA, Hillary Clinton, în România, a conversat jovial cu aceasta în engleză.

13. Cristian Terheș

Nu există un CV disponibil pe internet în care să detalieze ce limbi străine știe.

Totuși, într-un clip postat pe Youtube acum 3 ani, pare că stăpânește limba engleză la nivel experimentat.

14. Silviu Predoiu

Foto: Facebook, Silviu Predoiu

Nu există un CV postat al acestuia din care să decelăm toate limbile străine pe care le vorbește.

Totuși, având în vedere că, potrivit silviupredoiu.ro, "Am fost onorat să fiu decorat cu Ordinul Național Steaua României (2009, 2012, 2017), iar la finalul carierei am fost decorat de către partenerul american (CIA) cu medalia George Tenet", putem presupune că ar cunoaște limba engleză la nivel avansat.

Nu sunt clipuri în care vorbește în limbi străine pe internet.

