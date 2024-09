Cum se prepară „infuzia fericirii”. Ce beneficii pozitive are pentru sănătate

Starea pe care o numim adesea fericire este relativă și depinde de o serie de factori care pot varia de la o persoană la alta. Cu toate acestea, printre ingredientele esențiale pentru fericire, majoritatea consideră că sunt fundamentale calmul, odihna și absența anxietății pentru a construi bunăstarea.

Din fericire, natura ne oferă o serie de plante care, sub formă de infuzie, pot provoca senzații asemănătoare cu fericirea. Una dintre ele, numită „infuzia fericirii”, adună numeroase beneficii pozitive pentru sănătatea noastră mentală.

Din ce plantă se prepară „infuzia fericirii”

Surpriză! Este vorba de lavandă, o plantă bine cunoscută pentru decorarea și aromatizarea grădinilor, dar care este puțin folosită sub formă de infuzie pentru a ne menține sănătatea mentală și emoțională. Conform studiilor recente, lavanda are capacitatea de a acționa pozitiv asupra sistemului nostru nervos, creierului și a unui număr semnificativ de hormoni care contribuie la controlul anxietății, odihnei și stărilor de stres.

Lavanda are proprietăți antiinflamatoare, este diuretică, favorizează sănătatea digestivă și are o capacitate interesantă de a acționa ca antiseptic în caz de infecție. În special în ceea ce privește sistemul nervos, și conform datelor unei cercetări publicate în Hindawi Publishing Corporation, această plantă aromatică are un efect deosebit de calmant.

Proprietăți dovedite ale lavandei

În ceea ce privește efectul său antiinflamator, lavanda este recomandată pentru afecțiuni legate de căile urinare. În plus, ameliorează durerile de cap și, de asemenea, durerea articulațiilor, datorită calităților sale analgezice.

În plus față de toate cele menționate anterior și pentru că beneficiile sale nu se opresc aici, lavanda este de asemenea utilă pentru reglarea sistemului digestiv, deoarece stimulează producția de bilă de către ficat. În plus, este un bun remediu pentru prevenirea grețurilor și are proprietăți care ajută la minimizarea flatulențelor cauzate de digestii dificile.

„Infuzia fericirii”, gata în 10 minute

Înainte de a infuza frunzele de lavandă, este absolut esențial să obținem florile uscate și cu toate garanțiile pentru consum. Există numeroase plante care au fost tratate cu produse chimice ce pot cauza probleme grave de sănătate și nu aduc niciun beneficiu pentru bunăstarea noastră.

Odată ce avem materia primă corectă, liberă de pesticide și substanțe nocive, vom pregăti infuzia de lavandă într-un mod foarte similar cu cel utilizat pentru alte plante cu beneficii sănătoase. În primul rând, punem 200 de mililitri de apă (echivalentul unui pahar normal) să fiarbă într-un recipient.

Adăugăm o lingură mare de flori de lavandă și infuzăm în două etape. Prima etapă constă în fierberea apei timp de cinci minute. A doua etapă presupune retragerea vasului de pe foc și adăugarea florilor, pe care le lăsăm să infuzeze încă cinci minute. Pentru a finaliza pregătirea acestei infuzii, turnăm rezultatul într-o ceașcă și o consumăm caldă, înainte să-și piardă din proprietăți, potrivit 20minutos.es.

