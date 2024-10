Cum se prepară cel mai bun mititel. Sorin Minea: Marele paradox! Carnea nu se face așa! / video

Întrebat care este cel mai bun tip de mititei, Sorin Minea a explicat că rețeta tradițională include carne de vită și oaie, însă în România s-a adăugat și carne de porc. Acesta a menționat utilizarea bicarbonatului în mititei pentru a îmbunătăți textura, deși bicarbonatul este controversat pentru că poate masca anumite defecte ale cărnii. De asemenea, a mai adăugat că, astăzi, este folosită soia pentru a face mititeii mai pufoși.

„Ne lăudăm că micul ar fi brand național. Care e cel mai bun mititel?", a întrebat Val Vâlcu.

„Sunt aceeași. Mititei sunt în toată Peninsula Balcanică. Eu am mâncat prima dată în Muntenegru și, să fiu sincer, au fost minunați.

Eticheta originală a micului e pe internet: carne de vită și carne de oaie. Noi am variat-o puțin și am făcut carne de vită, eventual oaie, și cu carne de porc. În anul în care s-au făcut mici, am cerut o derogare pentru bicarbonat. Bicarbonatul nu e folosit în carne crudă pentru că maschează anumite chestii și poți să te joci cu el.”, a spus Sorin Minea.

„Adică e acră și pui bicarbonat.”, a spus Val Vâlcu.

„Exact. Dar în mici era o chestie care se cerea. Am cerut asta și am cerut și carminul. A fost o minunăție! (...)

Micii, la ora actuală, și aici mi-am făcut cruce, s-a cerut carminul pentru soia. Pe vremea lui Ceaușescu se făcea, la un moment dat, cu carne și adăugau ăla din care se face coliva - nu grâul, cel care e semifiert, mai moale - adăugau ca să-i facă mai păstoși și mai pufoși. Dacă pui soia, micul e mai pufos și pare mai suculent. Dacă îi dai unui om să guste din ăla și îi dai un mic făcut numai din carne, îl va alege pe celălalt pentru că el s-a obișnuit cu o chestie mai suculentă și mai moale.”, a spus Sorin Minea.

Din ce este făcut micul original

Sorin Minea a explicat că micii făcuți doar din carne de vită sunt mai aspri și mai tari, ceea ce duce la adăugarea de ingrediente suplimentare pentru a-i face mai moi. El a subliniat că rețeta clasică a micului, cu carne de vită și porc sau oaie, este mai scumpă și riscă să dispară în timp, fiind înlocuită de variantele modificate.

„Deci micul trebuie să aibă soia, acum, după gustul de azi.”, a completat Val Vâlcu.

„Exact! Ăsta este marele paradox: dacă faci un mic din carne de vită, ăla din carne de vită e mai aspru și mai tare: „Am văzut eu la nea Costică, se umflă, se face așa, e moale". Băi, carnea nu se face așa! Deci, este clar că se mai bagă ceva.

Aici e ca la chiftele, când faci chiftelele pui și miez pe pâine, cartofi, ca să le faci mai pufoase, duci gustul în altă direcție.

Micul original ar fi mai scump, iar micul original este făcut din carne de vită și carne de porc sau carne de vită și carne de oaie. Asta este rețeta clasică! În timp, gustul rețetei clasice va dispărea. Condimentul e o chestie care îți poate deregla absolut orice. Dacă îl condimentezi bine, nu mai îți dai seama de altceva.”, a spus Sorin Minea la DC News.

