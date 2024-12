Cum se împart mandatele în Parlamentul României: Calculele coalițiilor pentru majoritate

Să facem calculele pentru a analiza distribuția mandatelor și posibilele alianțe politice în Parlamentul României.

Total mandate în Parlament

Camera Deputaților: 330 mandate

Senat: 136 mandate

Total Parlament: 466 mandate

Distribuția mandatelor după partide

Camera Deputaților

PSD: 86

AUR: 64

PNL: 50

USR: 40

SOS: 27

UDMR: 22

POT: 23

MINORITĂȚI: 19

Senat

PSD: 37

AUR: 28

PNL: 22

USR: 19

SOS: 11

UDMR: 10

POT: 9

Iată variantele de majorități posibile:

1. PSD + PNL + UDMR + Minorități (10):

PSD are 123 mandate. PNL contribuie cu 72 mandate. UDMR aduce 32 mandate. Minoritățile naționale (estimativ) adaugă 10 mandate. Total: 237 mandate (prag depășit, se asigură majoritatea).

2.PSD + AUR + UDMR:

PSD are 123 mandate. AUR contribuie cu 92 mandate. UDMR aduce 32 mandate. Total: 247 mandate (prag depășit, majoritate asigurată).

3. USR + PNL + UDMR + Minorități:

USR are 59 mandate. PNL contribuie cu 72 mandate. UDMR aduce 32 mandate. Minoritățile naționale (19 mandate). Total: 182 mandate (nu atinge pragul de 234, nu este majoritate).

4. PSD + PNL + USR + UDMR:

PSD are 123 mandate (86 la Camera Deputaților și 37 la Senat). PNL are 72 mandate (50 la Camera Deputaților și 22 la Senat). USR are 59 mandate (40 la Camera Deputaților și 19 la Senat). UDMR are 32 mandate (22 la Camera Deputaților și 10 la Senat).

Adunând toate aceste mandate:

123 (PSD) + 72 (PNL) + 59 (USR) + 32 (UDMR) = 286 mandate.

Astfel, PSD + PNL + USR + UDMR formează o coaliție majoritară clară, având 286 de mandate, mult peste pragul de 234 mandate necesar pentru majoritate. Această combinație asigură o majoritate stabilă în Parlament.

