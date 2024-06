Cum se explică prezența extrem de mică la vot în diaspora. Prof. Dumitru Sandu: Cine sunt cetățenii care nu s-au prezentat la urne. ”Ceva s-a schimbat”

Sociologul Dumitru Sandu, expert în studiul migrației, a făcut o analiză amănunțită a votului din diaspora la alegerile din 9 iunie și a ajuns la concluzia că, prin comparație cu anii trecuți (2019, 2020) prezența din acest an a fost cu mult mai mică, sub așteptări.

"În 2019 avem la alegerile europarlamentare aproximativ 379.000 de votanți din străinătate iar acum, în 9 iunie, am avut participanți la vot între 210.000 și 216.000 de oameni, deci o reducere cam la jumătate. De ce o reducere atât de puternică a participării la vot pentru alegerea europarlamentarilor? La prima vedere e surprinzător pentru că românii, dacă ne uităm pe altă sursă de date, românii - prin tradiție de lungă durată - au fost și sunt încă interesați de ce se întâmplă la Bruxelles.

Avem un prim semnal că populația e nemulțumită. Există o memorie socială foarte bună. În momentul în care participarea la vot se reduce cam la jumătate în cinci ani de zile înseamnă că ceva nu e în ordine, că oamenii sunt dezamăgiți. Asta este prima constatare pornind de la cifre. Apoi am comparat mai în detaliu iunie 2024 cu februarie-martie 2019. Prima surpriză pentru mine ca om care a călătorit în această lume tematică, cea a cifrelor, a fost să constat că în 2024, din totalul votanților cu cetățenie română din străinătate, un sfert (27%) erau din Republica Moldova. Dacă în iunie 2024 avem în principal participarea cetățenilor din Republica Moldova la un sfert, în 2019 procentul era mult mai mic. Dacă în 2019 cea mai mare participare la vot a românilor o aveam din Italia (unde sunt cei mai mulți români), în clipa de față ceva s-a schimbat. Pentru că în continuare cifrele de la Eurostat sau de oriunde or fi îmi indică faptul că cei mai mulți români din străinătate sunt în Italia, dar constat că cea mai mare participare la vot o am din Republica Moldova.

Iarăși, coroborând mai multe cifre, a intervenit în ultimii cinci ani de zile un efect de dezamăgire. Dezamăgirea a celor care au aflat cum s-a votat în 2019 - dezamăgire legată de politicieni care au promis ceva atunci și n-au făcut" a explicat prof. Dumitru Sandu.

