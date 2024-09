Cum să eviți haosul provocat de anularea zborurilor. Sfatul lui Alin Burcea (ANAT) pentru toți românii / video

Alin Burcea a sfătuit oamenii să nu mai cumpere bilete de avion de pe site-uri, deoarece există riscul anulării sau întârzierilor neașteptate. Recomandarea sa este ca oamenii să folosească agenți de ticketing, care pot rezerva rapid un nou bilet în caz de anulare.

„Eu nu recomand la nimeni să-și mai ia bilet de avion de pe orice site, pentru că se anulează zborul sau întârzie cum nu a mai fost niciodată.”, a spus Alin Burcea.

„Chiar eu am avut o astfel de experiență cu o rezervare făcută pe cont propriu. Am pierdut o zi de cazare pentru că s-a anulat un zbor. Ce pot face românii care ajung în astfel de situații?”, a întrebat jurnalistul Mihai Ciobanu.

„Nu am altă recomandare decât să le spun să nu facă economie de 15 euro și să-și facă rezervările pentru avioane printr-un agent de ticketing, pentru că dacă se anulează cursa, pierdeți o zi de cazare. Dacă se anulează avionul respectiv, o să vă luați banii de la compania care a anulat. Agentul de ticketing în 30 de minute-o oră - bineînțeles, dacă are soluții că nu e vrăjitoare - vă face un nou bilet.

Am vorbit cu domnul ministru al Transporturilor pe tema asta, acum o lună, și mi-a spus exact ca dumneavoastră: „Săptămâna trecută eram la München și s-a anulat avionul. Noroc că am avut și am la minister un agent de ticketing.", a spus Alin Burcea.

Pentru un comision mic, îți face biletul!

Alin Burcea a subliniat că a rămâne într-un aeroport din străinătate poate crea dificultăți pentru oricine. El le recomandă tuturor oamenilor să folosească un agent de ticketing pentru rezervări, menționând că un comision mic poate oferi siguranța unui nou bilet în caz de probleme.

„Deci eu nu recomand la nimeni să mai ia bilete de pe unde s-o putea pentru că, de exemplu, Wizz Air-ul, care are aproape 70% din traficul din România, e totuși low-cost. Nu-ți dă alternativă. A anulat, sănătate și la gară! Și rămâi în aeroport. Dacă rămâi în aeroport, în România, mai e cum mai e, că te duci acasă, dar dacă rămâi prin Mallorca, ce faci?

Eu recomand tuturor să aibă un agent de ticketing care să le facă biletele de avion. Comisionul e 10-15-20 de euro, nu poate să fie mai mult. Pentru un comision mic, îți face biletul. Asta recomand tuturor!”, a spus Alin Burcea.

„Noi am pierdut peste 200.000 de euro. I-am adus pe toți înapoi!"

Alin Burcea a explicat că agențiile sunt obligate prin lege să își aducă clienții înapoi în caz de anulare a zborurilor. El a dat exemplul falimentului Blue Air din 2022, când firma sa a fost nevoită să rezerve rapid bilete noi pentru a aduce înapoi zeci de grupuri, pierzând peste 200.000 de euro.

„Atunci când facem o rezervare la agenție – pachet cazare + transport – suntem asigurați complet în situația asta?”, a întrebat Mihai Ciobanu.

„Da! Pe noi ne obligă legea care e perimată și chiar periculoasă. De exemplu, dacă avem un grup sau niște individuali care au plecat prin noi și compania aeriană nu zboară, suntem obligați să-i aducem înapoi.

Când a dat faliment Blue Air-ul, în 2022, vă dați seama că aveam zeci de grupuri în septembrie și ne-am trezit, vorbesc de firma noastră, cu oamenii rămași pe acolo? Ce faci? Nu ai decât o singură soluție: să cumperi alte bilete.

Noi am pierdut peste 200.000 de euro. Asta e, ne obligă legea! I-am adus pe toți înapoi. S-a anunțat acest faliment la 16:40, noi deja de la 16:45 am început să facem rezervări. Ne-am mișcat foarte repede pentru că au fost și alții ca noi și cine a luat primul bilet, l-a luat la un tarif mai mic, cine a luat biletele 10-11-12, le-a luat la un tarif mai mare.

Pe noi ne obligă legea,ca atunci când sunt grupuri, îi ducem și să îi și aducem.", a spus Alin Burcea la emisiunea „Totul despre bani", de pe DC News, DC News TV şi DC Business.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News