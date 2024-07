Cum s-a redus numărul de accidente rutiere după Legea "Anastasia". Robert Cazanciuc (inițiator): Atunci când te urci fără permis la volan, mașina este pur și simplu o armă /video

Potrivit Legii "Anastasia", inițiată de senatorul PSD Robert Cazanciuc, săvârșirea omorului din culpă de către un șofer care a condus fără permis, sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, se pedepsește cu închisoarea, fără posibilitatea ca instanța să dispună suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Senatorul a fost invitat la "Culisele Justiției", emisiune moderată de Laura Duță, transmisă pe DC News și DC News TV, unde a vorbit, printre altele, despre bilanțul accidentelor la un an de la punerea în aplicare a legii pe care a inițiat-o.