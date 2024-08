Cum putea istoria României să fie alta: Gheorghiu-Dej a încercat îndepărtarea din conducere a lui Ceaușescu. Scrisoarea lui Gheorghe Apostol care povestește succesiunea

Cartea „Partea lor de adevăr”, reeditată recent de Editura Corint, reunește interviuri realizate de Lavinia Betea cu trei demnitari de seamă ai regimului comunist: Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Bârlădeanu și Corneliu Mănescu. Potrivit Laviniei Betea, actuala ediție aduce noutăți. În prefața sa, Lavinia Betea a comparat informațiile oferite de demnitarii comuniști cu documentele istorice consultate. De asemenea, istoricul a menționat o scrisoare a lui Gheorghe Apostol adresată lui Ceaușescu, în care i se explică cum a avut loc succesiunea. Aceasta a mai subliniat că Gheorghiu Dej plănuise să-l înlăture pe Ceaușescu din cauza temerilor legate de comportamentul și manevrele politice ale acestuia.

„Este această prefață în care recurg la comparații: ce mi-au spus ei, ce nu mi-au spus, în raport cu documentele consultate. Sunt niște documente extraordinare pe care ei dacă le-ar fi văzut, ar fi fost foarte surprinși.

De exemplu, ei nu fuseseră de față la înțelegerile care s-au făcut. Niciunul nu fusese în Biroul Politic, mai puțin Maurer, atunci când s-a decis ca să fie Ceaușescu succesorul lui Dej. Printre altele, este scrisoarea, publicată în prefața mea, pe care Gheorghe Apostol i-o trimite lui Ceaușescu și în care îi relatează încă o dată aceluia cum s-a făcut succesiunea.

Vă dați seama, eu, care mă socotesc perdantul, îți spun ție, care ești câștigătorul: „Uite cum a fost”. Prin urmare, nu se poate minți.

Ce este mai interesant acolo este că, de fapt, Gheorghiu Dej vrusese să-l îndepărteze pe Ceaușescu din conducere, înainte de moarte, pentru că își dăduse seama de voluntarismul și de nesăbuința lui și, mai ales, își dăduse seama de jocurile pe care le face, plantându-și oamenii lui în toate funcțiile de conducere din structurile partidului din teritoriu, el fiind de atât de mulți ani secretar cu organizatoricul.", a spus istoricul Lavinia Betea.

„Este o repoziționare a unor informații pe care anterior le-am dat în neștiință de evenimente"

Lavinia Betea a explicat că a revizuit și repoziționat informațiile anterioare pe baza noilor dovezi. Aceasta a subliniat importanța actualizării continue a cercetărilor științifice, pe măsură ce noi informații devin disponibile, și necesitatea de a rămâne conectat la domeniul de studiu pentru a reflecta noutățile.

„Așa cum v-am spus, este o repoziționare a unor informații pe care anterior le-am dat în neștiință de evenimente. Este foarte ușor să greșești pentru că nu ai suficientă informație, deși tu ești plin de cele mai bune intenții. Eu o spun deseori, când am prilejul, cum în teza mea de doctorat, „Reprezentări sociale datorate ideologiei și instituțiilor comuniste”, am avut un capitol despre limba de lemn – versiunea Ceaușescu.

Eu am făcut o analiză a conținutului, foarte metodologică, neabătându-mă de la metodă, dar nu am avut acces atunci decât la discursul oficial al lui Ceaușescu și analizând discursul oficial al lui Ceaușescu din perspectiva statistică, logico-gramaticală, am venit cu concluzia că Nicolae Ceaușescu folosea un vocabular de 500 de cuvinte. L-am citat pe Wittgenstein cu „Limitele lumii mele sunt limitele limbii mele”.

Când am ajuns la stenograme și am văzut cum conversa Ceaușescu cu conducătorii de state, cu oaspeții pe care i-a primit, a fost o anulare a concluziilor mele pentru că avea un vocabular, nu de 500 de cuvinte, ci un vocabular la nivelul unui om care folosește bine vocabularul activ al limbii sale materne.

Cam așa s-a întâmplat și cu această carte. În știință, în general, se cer continue reveniri pentru că orizontul nostru de cunoaștere se extinde într-una și, pe drept cuvânt, se spune că acela care își propune să facă cercetare trebuie să fie într-una branșat la domeniul său ca să fie la curent cu toate noutățile.”, a spus Lavinia Betea la interviurile DC News.

