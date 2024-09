Cum să renunți la zahăr rapid și ușor: 7 alternative naturale pentru a îndulci preparatele tale

De multe ori nu suntem conștienți de cantitatea de zahăr pe care o consumăm în mod obișnuit și pe care nu o putem evita întotdeauna, deoarece face parte din compoziția alimentelor sau se găsește printre ingredientele utilizate. Însă ceea ce putem face este să reducem consumul de zahăr pe care îl vedem și care depinde de noi, cel pe care de obicei îl adăugăm în cafea, iaurt sau în produsele de patiserie pe care le facem acasă.

Renunțarea la zahăr nu este întotdeauna o opțiune, mai ales pentru persoanele care iubesc dulciurile. De aceea, în multe cazuri, este important să găsim modalități de a înlocui zahărul alb cu alte opțiuni care să fie puțin mai sănătoase, alternative naturale care să ne ofere acea notă dulce pe care o iubim, dar care să nu cauzeze probleme de sănătate.

Beneficiile reducerii zahărului în dietă

Când vorbim despre reducerea zahărului în dietă, ne referim de fapt la zaharurile adăugate, care fac ca aportul nostru de zahăr să fie mult mai mare decât credem, deoarece multe alimente le conțin deja. Zaharurile naturale pe care le găsim în fructe și legume, care sunt benefice pentru sănătatea noastră, nu sunt incluse în această categorie.

Reducând consumul de zahăr, putem diminua riscul de a dezvolta boli cronice precum obezitate, diabet de tip 2, boli cardiovasculare și unele tipuri de cancer. De asemenea, putem regla nivelul de glucoză în sânge, proteja inima, îmbunătăți sănătatea orală prin reducerea riscului de carii și controla greutatea, evitând consumul excesiv de alimente și băuturi care aduc calorii fără a oferi valoare nutrițională.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @jcomp

Alternative naturale pentru a îndulci preparatele tale

Dorința de a reduce consumul de zahăr nu înseamnă că trebuie să evităm să mâncăm dulciuri, ci doar că este necesar să găsim cea mai bună modalitate de a-l înlocui cu un îndulcitor mai sănătos.

Stevia. Acesta este unul dintre cei mai cunoscuți înlocuitori, un îndulcitor natural extras din frunzele unui arbust numit Stevia rebaudiana. Nu conține calorii și ajută la reducerea nivelului de zahăr din sânge, precum și a tensiunii arteriale.

Xilitolul. Este un alcool de zahăr care se găsește în unele fructe și legume și este adesea folosit în produsele fără zahăr. Acesta furnizează câteva calorii, deși mai puține decât zahărul, nu conține fructoză, are un indice glicemic scăzut și previne creșterile bruște ale glicemiei. În plus, crește absorbția calciului în organism.

Eritritolul. Are un gust aproape identic cu zahărul, dar furnizează mult mai puține calorii. Corpul nu îl poate absorbi, astfel că cea mai mare parte este eliminată prin urină fără a suferi modificări, ceea ce înseamnă că nu are efectele nocive asupra sănătății pe care le are zahărul.

Mierea. Produsă de albine, conține vitamine și minerale, deși în cantități mici, precum și antioxidanți, care sunt mai abundenți. Consumul de miere poate ajuta la reducerea colesterolului rău și a trigliceridelor. Deși mierea are unele beneficii, este totuși un tip de zahăr, așa că nu este complet inofensivă.

Siropul de arțar. La fel ca în cazul mierii, textura siropului de arțar poate modifica timpul de gătire al rețetelor în care este utilizat, precum și aspectul acestora. Aceasta este o opțiune obișnuită în America de Nord, bogată în minerale și antioxidanți, având un indice glicemic mai mic decât cel al zahărului.

Panela. Panela este un îndulcitor nerafinat obținut din trestie de zahăr evaporată și solidificată, fiind o opțiune mai puțin procesată decât zahărul obișnuit. Păstrează mai mulți nutrienți, dar indicele său glicemic este destul de similar cu cel al zahărului procesat.

Piure de fructe. În multe rețete de patiserie, zahărul este înlocuit cu alți îndulcitori naturali, iar unul dintre cele mai utilizate este piureul de mere, banane sau dovleac. Acesta adaugă dulceață și umiditate, dar poate schimba gustul și textura rețetei, potrivit 20minutos.es.

