Cum l-a schimbat războiul pe Zelenski. Portretul liderului Ucrainei, realizat de Reuters

În această săptămână, și-a exprimat furia și suferința după un atac aerian care a lovit cel mai mare spital de copii din Ucraina. Zelenski, întărit de război, a îndemnat liderii occidentali la acțiune la summitul NATO din Washington în ultimele zile, fiind acum cu totul altcineva decât novicele politic care a devenit președinte, cu atât mai puțin comediantul TV care fusese o vedetă ani de zile.

El a câștigat chiar și versiunea ucraineană a emisiunii "Dancing with the Stars". Zelenski, cu fața bărbierită și aspect băiețos, învestit ca președinte la Kiev în 2019, purtând un costum elegant potrivit pentru silueta sa subțire, a fost înlocuit de o figură mult mai matură, cu o constituție mai robustă, adesea îmbrăcat în haine paramilitare, cu barbă nerasă și cearcăne adânci sub ochi.

Zelenski a evitat în mare parte întrebările despre el însuși în interviul cu Reuters, concentrându-se în schimb pe frustrările sale profunde legate de unii dintre aliații Ucrainei în timp de război și revenind la mesajul său central: "Occidentul trebuie să facă mai mult pentru a ajuta."

Reuters a vorbit cu opt oficiali ucraineni și străini, actuali și foști, care au lucrat cu Zelenski, precum și cu câțiva prieteni și colegi din trecutul său. Ei conturează portretul unui lider care a devenit mai dur și mai decisiv, mai puțin tolerant la greșeli și chiar predispus la paranoia, pe măsură ce face față stresului și oboselii continue.

"Este un regim lipsit de somn", a spus fostul ministru al apărării al lui Zelenski, Oleksii Reznikov, adăugând că președintele era adesea pe drum prin Ucraina și avea un "sac de urgență" cu haine de schimb și o periuță de dinți, deoarece frecvent nu știa unde își va petrece noaptea. "Aceasta este viața zilnică a președintelui - somn fragmentat. Sunt consultări noaptea și discursuri în parlamente, senaturi, indiferent de oră", a spus Reznikov. "Este în modul de stres 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână - este un maraton nesfârșit." a mai adăugat el.

Există puțină toleranță pentru cei nepregătiți

Zelenski ordonă oficialilor și consilierilor să iasă din cameră dacă simte că nu sunt pe deplin pregătiți, potrivit unui membru al echipei sale, care a povestit cum președintele și-a alungat colaboratorii cu frustrare în timpul unei întâlniri la începutul acestui an pentru a planifica o campanie de informare în jurul mobilizării. "Dacă vede că oamenii nu sunt pregătiți sau se contrazic, spune 'ieșiți de aici, nu am timp pentru asta', a spus membrul echipei care a fost prezent la întâlnire și a cerut anonimatul pentru a vorbi liber despre Zelenski.

Mulți dintre cei intervievați au vorbit despre impresia puternică pe care o lasă rezistența mentală a lui Zelenski și capacitatea sa de a face față rolului său de președinte al Ucrainei și comandant-șef în timp de război. "Memoria sa este un mare atu. Păstrează o cantitate mare de informații în cap, înțelege foarte repede detaliile și nuanțele", a spus Reznikov. "Acest dar a accelerat învățarea rapidă a limbii engleze - am observat asta."

Fostul ministru Reznikov, care a fost demis de Zelenski în septembrie 2023 după scandaluri de corupție la ministerul său - de care a negat orice legătură, a respins orice sugestie că un fost comediant TV cu puțină experiență geopolitică ar putea înfrunta puterea Rusiei lui Vladimir Putin. "Aș aplica citatul lui Mark Twain pentru președintele Zelenski", a adăugat el. "Nu este vorba de mărimea câinelui în luptă; este vorba de mărimea luptei din câine."

În același timp, Zelenski a devenit din ce în ce mai "paranoic" în legătură cu încercările suspectate ale Rusiei de a-l asasina și de a destabiliza conducerea Ucrainei, potrivit unui oficial european de rang înalt care a purtat discuții cu liderul. "Și pe bună dreptate", a adăugat oficialul.

Apelurile grave ale lui Zelenski la summitul NATO din această săptămână reprezintă un contrast izbitor față de schițele de comedie ireverențioase care făceau publicul să râdă în hohote în anii trecuți. Un clip de pe YouTube din 2016 îl arată pe viitorul lider al Ucrainei stând în spatele unui pian cu pantalonii în vine, "cântând" melodii deși mâinile lui nu erau nicăieri aproape de claviatură, spre deliciul publicului.

"Desigur că s-a schimbat în ultimii cinci ani", a spus Andriy Shaykan, care a studiat cu Zelenski la Institutul Economic din Kryvyi Rih între 1995 și 2000. "A îmbătrânit, ca o persoană pe care se pune o povară incredibilă. Doarme doar câteva ore pe noapte. Această presiune enormă - se vede."

Zelenski a crescut în anii 1990 în Kryvyi Rih, un oraș siderurgic din centrul Ucrainei, care era consumat de tulburări economice și criminalitate rampantă după destrămarea Uniunii Sovietice. El și-a găsit nișa în divertisment, construind o trupă de comedie de succes - numită Kvartal 95 după cartierul său natal - care a câștigat concursul de talente TV rusesc KVN, popular în întreaga regiune fostă sovietică.

În 2015, Zelenski a jucat într-un nou sitcom TV "Servitorul poporului", interpretând un profesor cinstit care devine președintele Ucrainei după ce un discurs despre corupție devine viral online. Rolul a rezonat cu ucrainenii sătui de corupția post-sovietică și, într-un caz extraordinar de viață imitată de artă, l-a ajutat să ajungă în biroul președintelui printr-un vot zdrobitor.

Artem Gagarin, un scriitor pentru Kvartal 95, recunoaște că a fost nedumerit când fostul său șef a decis să candideze pentru funcția de președinte. "Era cel mai bun comic al Ucrainei, practic cel mai bun showman. De ce avea nevoie de asta?" După cinci ani, spune că este recunoscător că Zelenski a ales calea pe care a luat-o, deoarece s-a dovedit a fi un lider natural. "Altfel, unde am fi acum?", a spus el.

Lider al armatei în vreme de război

Zelenski cu siguranță nu este universal iubit acasă. Rata sa de aprobare publică, care a sărit la 90% în 2022 după invazie, când ucrainenii s-au unit în jurul steagului, a fost trasă în jos de oboseala războiului, de o campanie de recrutare nepopulară, de demiterea unui general respectat și de o perspectivă sumbră pe câmpul de luptă, care a văzut Rusia avansând lent în est în ultimele luni.

Un președinte ales pentru a curăța mlaștina establishmentului într-o expresie feroce a democrației ucrainene a devenit conducătorul unei țări sub lege marțială. Principalii rivali politici ai lui Zelenski au fost excluși din deciziile cheie cu privire la strategia militară, guvernanță și relațiile internaționale pe parcursul războiului și mulți ucraineni obișnuiți și-au exprimat îngrijorarea față de concentrarea puterii în mâinile echipei sale.

"Oamenii nu-l mai percep acum ca înainte, ca un politician anti-establishment, un fost comediant", a spus Anton Hrushetskyi, director executiv al institutului de sondaje KIIS din Kiev. "Îl văd ca pe un lider militar și toate glumele din trecut, oamenii le lasă în trecut. Rata de aprobare publică a lui Zelenski s-a stabilizat în jurul a 60%, ceea ce este ridicat având în vedere situația generală dificilă a unui război care se prelungește fără sfârșit în vedere", a adăugat Hrushetskyi.

Reprezentantul american Michael McCaul, președintele republican al Comitetului pentru Afaceri Externe al Camerei, care l-a întâlnit pe Zelenski de mai multe ori în Ucraina și la Washington, a declarat pentru Reuters că acesta a crescut în funcția sa de lider inspirator în timp de război. Acest proces a început când a refuzat să fie evacuat de Occident la începutul războiului, când trupele ruse se apropiau de Kiev, a spus McCaul. "Zelenski este întotdeauna serios și ajunge la subiect", a adăugat el. "Îmi amintesc că m-am întâlnit cu el și cu generalii săi și mi-au dat o listă cu armele pe care le doreau.", a mai spus McCaul.

Frustrările cu aliații

În ciuda faptului că are susținători precum McCaul și președintele american Joe Biden, Zelenski a avut dificultăți în a menține atenția globală asupra situației Ucrainei de când a izbucnit războiul Israel-Hamas în octombrie anul trecut. Apelurile sale persistente pentru mai mult ajutor occidental sunt adesea impregnate de o indignare morală că Ucraina plătește cu sânge pentru a apăra lumea democratică de Rusia.

Liderul ucrainean a devenit din ce în ce mai frustrat cu națiunile occidentale. La întâlniri și apeluri telefonice cu oficiali străini, Zelenski subliniază același mesaj, împingându-și cauza neobosit, au spus doi oficiali europeni pentru Reuters.

Mai recent, într-o schimbare subtilă, dar notabilă de accent de la un summit din Elveția, organizat pentru a obține sprijin internațional și a izola Rusia, el a subliniat nevoia urgentă de o soluție echitabilă la război și a vorbit despre un al doilea summit mai târziu în acest an, care ar putea include un reprezentant din Moscova.

"Nu vrem să prelungim acest război și trebuie să ajungem la o pace justă cât mai curând posibil", a spus el la Kiev după discuțiile cu președintele Sloveniei pe 28 iunie. Încercând să crească presiunea asupra NATO în drumul său spre summitul de la Vilnius de anul trecut, Zelenski a atacat alianța militară spunând că este "absurd" că nu a oferit Kievului un calendar clar pentru aderare.

La Washington, în această săptămână, cu acel obiectiv încă evaziv, conducerea ucraineană a fost mai puțin abrazivă, șeful său de cabinet spunând că este mulțumit de rezultatul obținut. Zelenski însuși a evitat întrebările despre cum s-a descurcat ca lider al Ucrainei în circumstanțe excepționale. "Nu pot să îmi evaluez activitatea, cred că nu este foarte etic. Sunt mândru că sunt președintele Ucrainei - aceasta este atitudinea mea față de acești cinci ani.", a declarat Volodimir Zelenski, președintele ucrainean.

