Cum îți vindeci frica de bani. ”Mi se părea că sunt ok...”. Era, de fapt, în faliment!

”Nu conștientizam că am o problemă financiară la final de lună, că nu rămâneam cu nimic. Atâta timp cât îmi plăteam cheltuielile, reușeam să merg într-o vacanță și aveam ce să mănânc... mi se părea că sunt ok. Dar simțeam o nemulțumire, o frică de tot ceea ce înseamnă bani. Evitam banii. Dacă aș fi putut să fac cumva să nu mai existe bani în viața mea, să mă descurc fără ei, aș fi fost cea mai fericită” spune Cristina Banu, astăzi coach financiar. Într-o discuție cu tatăl său, și-a dat seama că: ”Dacă eu pățesc ceva, nu mai am din ce să mă întrețin, adică sunt în faliment. Nu am economii, nu am absolut nicio siguranță financiară”. A decis că este momentul ca relația sa cu banii să mai primească o șansă.

”Primul pas făcut a fost să îmi îndrept atenția către comportament! Am făcut în Excel bugete, am stat o jumătate de oră cu pixul în mână, dar nu puteam să fac nimic, deoarece toate fricile, emoțiile din interior arătau că nu eram pregătită. Astfel, am început să caut să înțeleg cum funcționează mintea noastră în relația cu banii, ce înseamnă o relație cu banii. Am ajuns să descopăr mai multe surse, printre care și programul de coaching financiar. În primul rând, m-a ajutat pe mine, apoi a fost un instrument foarte bun să îi ajut și pe alții”, spune aceasta în podcastul ”Altceva cu Adrian Artene”.

Citește și: Prima greșeală pe care o faci în ziua de salariu. Cu toții ajungem în această situație

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News