Cum este să fii părintele unei persoane din comunitatea LGBTQIA+. „Am fost afectată atât de mult de moartea acestui copil încât am hotărât să ies în stradă”

Vineri, în incinta asociației Accept, am avut bucuria de a participa la o discuție cu părinții care au copii membri ai comunității LGBTQI+, moderată de către Victor Ciobotaru. Mare mi-a fost mirarea când am descoperit faptul că mulți dintre cei prezenți veneau tocmai din Republica Moldova, un lucru care m-a făcut să realizez că nu doar România, ci și țara vecină se află pe drumul cel bun.

"Situația politică și contextul social nu sunt tocmai cele mai deschise în Republica Moldova. Cu toate acestea, există un grup de părinți atât de numeros care alege să iasă în stradă, an de an, la Moldova Pride care în acest an a ajuns la un număr record de 800 de persoane - cel mai mare număr din istoria Pride-ului din Republica Moldova." spunea, cu bucurie, Victor Ciobotaru.

Am ascultat cu mari emoții poveștile acelor minunați părinți. M-a emoționat până la lacrimi curajul lor și devotamentul pe care îl au față de ai lor copii. Răspundeau cu atât de multă convingere și atât de multă mândrie la întrebările lui Victor, un lucru pe care eu nu l-am mai văzut vreodată.

"Ieșim des astfel încât să ne vadă lumea. La început nu a fost ușor, pentru că lumea ne vedea, se opunea, așa reacționează oamenii la lucruri noi - din frică. Cu timpul lumea se obișnuiește, și așa și trebuie, pentru că nu este nimic anormal în a-ți susține copilul. Ne motivează copiii, pentru că noi pentru ei ieșim. Vrem să îi ajutăm să schimbe lucrurile și să facem în așa fel încât să se fie acceptați de către societatea în care trăiesc, cum este și normal, de altfel." spunea una dintre mame.

"Noi vrem să ne bucurăm de aceleași lucruri de care se bucură și părinții copiilor heterosexuali. Vrem ca ai noștri copii să își poată întemeia o familie, să fie recunoscuți legal de către stat și să aibă dreptul la o viață cum toți din jur o au. Vrem să ne bucurăm alături de copiii noștri și de familiile lor, să nu mai fie nevoiți să se ascundă, să se poată ține de mână pe stradă fără să fie priviți cu ură. Vrem ca, în cazul în care fata noastră are nevoie de o semnătură, să fie partenera ei cea care semnează și nu noi, părinții. Pentru că al nostru copil și-a găsit jumătatea cu care să împartă răul și binele, însă statul nu vrea să recunoască acest lucru, iar eu știu că fata mea i-a comunicat partenerei deciziile pe care ar dori să le ia în momentele negre.", au declarat o mamă și un tată.

"Prima mea apariție în public a fost acum doi ani, când în Republica Moldova s-a sinucis o fată transgender de doar 16 ani. Cu două luni înainte ca această tragedie să se întâmple, mama fetiței a venit la noi în grupul de suport și ne-a mărturisit că vrea să își ajute copilul. Copiii noștri aveau cam aceeași vârstă, era o diferență de doar un an între ei, și m-am atașat de această mămică foarte repede. Din păcate, copilul ei a trecut prin atât de multe situații dificile, bullying la școală din partea elevilor și a profesorilor, abuz fizic din partea directoarei și din partea părinților altor copii, încât și-a luat viața la doar 16 ani.

Am fost afectată atât de mult de moartea acestui copil încât am hotărât să ies, alături de părinții copiilor din comunitate, alături de copiii lor și alături de ceilalți aliați ai noștri în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. De atunci, merg la fiecare protest, mă lupt alături de copilul meu și de copiii celorlalți părinți pentru dreptul lor la o viață normală ca cea a noastră.", a spus, cu ochii în lacrimi, o mamă.

Părinții copiilor din comunitatea LGBTQI+ vor continua să lupte. Și ei, la fel ca ceilalți, vor să își vadă copiii fericiți. Au ieșit, alături de noi, la Pride! Ușor, ușor, persoanele care fac parte din comunitate vor putea să se iubească în fața oamenilor și vor putea împărtăși fericirea lor cu familia, prietenii și întreaga lumea! Acolo unde este doar iubire, de ce am vrea să aruncăm cu ură?

Sunt puțini părinți în acest moment care își înțeleg, își acceptă și își susțin copiii. Am fost norocos să mă nasc într-o familie care mă susține, și pot spune că am fost privilegiat. Mulți dintre membrii comunității LGBT sunt dați afară din casă, agresați fizic și batjocoriți de proprii părinți. Nu voi putea înțelege vreodată cum mărturisirea iubirii poate dezbina familii. Felicit fiecare părinte în parte care nu s-a uitat spre "ce-o să spună lumea" și a ales să lupte alături de copil.

