Cum arată o casă din Toscana la preț de garsonieră în București. Are o terasă cu vedere panoramică

Pe un grup de profil a apărut anunțul cu privire la o casă de vânzare în Bagnone, Massa-Carrara, Toscana, Italia, al cărei preț se ridică la doar 65.000 de euro. Casa are 2 dormitoare și o baie. Deci trei camere. Are o suprafață de 70 de metri pătrați și o terasă panoramică.

Teren, așa cum e obiceiul în Italia, nu are. Proprietatea are, la parter, piviniță, bucătărie și baie. La primul etaj are living, debara și un dormitor dublu. La al doilea etaj are dormitor dublu cu deschidere la terasa cu vedere panoramică. Încălzirea se face prin centrală pe lemne.

”Este posibil să parcați mașina într-o piață mică, care este foarte aproape de casă” mai scrie anunțul.

Prețurile din România

Prețurile din România, din luna iulie ale acestui an, arată o creștere de 16% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În București, prețul mediu al unui apartament este de 1.855 euro/metru pătrat. Apartamentele vechi au avut un preț mediu de cerere de 1.905 euro/metru pătrat. Astfel, conform unui site de profil, în iulie 2024, prețul mediu al unei garsoniere de 40 de metri pătrați în București a fost de 74.187 euro.

Prețul mediu al unui apartament cu două camere s-a ridicat la 102.008 euro, pe când prețul unui apartament cu trei camere, de 75 de metri pătrați (deci comparabil cu exemplul din Italia) a fost de 139.102 euro. Când ne referim la prețul unui apartament mediu cu patru camere (90 mp), acesta se ridică la 166.922 euro.

Cel mai mic preț mediu la garsoniere se găsește în Oradea, unde o garsonieră de 40 de metri pătrați costă 63.621 euro, în timp ce Cluj-Napoca se situează la polul opus, cu cel mai mare cost de vânzare al unei garsoniere medii fiind de 109.621 euro.

Nu este primul exemplu expus în DCNews de acest fel.

Citește și: Un apartament de 100 mp, pe plajă, în Sicilia, costă cât o garsonieră în București. Încă o dovadă că prețurile din România au luat-o razna

Poate părea ireal, dar da, un apartament de peste 100 mp pe plajă, în Sicilia, este mai ieftin decât un apartament cu două camere în România.

De multe ori, când pe grupurile de profil din România, scriu cumpărătorii că au un buget de 50.000 de euro pentru un apartament de două camere în București, cei mai mulți le răspund zeflemitor sau râd de o asemenea lipsă de cunoaștere elementară a pieței. Dincolo de ironia anterioară, România pare captivă celor care susțin că e perfect normal ca prețurile din imobiliare aproape să se dubleze față de cele din urmă cu câțiva ani. Veșnic auzim: prețurile nu scad, cresc pentru ”n” motive, de la materia primă care s-a scumpit, la lipsa forței de muncă, până la cererea crescută, care doar susține anomalia din imobiliare.

Dacă nouă ni se pare normal să plătim 60.000 de euro pentru un apartament de 45 - 48 de mp, cu bucătărie open space și un balcon înghesuit inclus în suprafața utilă a apartamentului, este momentul să îndrăznim să privim și-n curtea vecinilor.

Citește aici continuarea + POZE

Citește și: Mihai Trăistariu își cumpără plajă. "Sper să nu se dea cu pile și șpagă, doar la mafioți!"

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News