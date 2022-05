Cum arată Hulk în viața reală? Dieta nebună a unui halterofil american: Consumă 8000 de kcal în fiecare zi doar din shake-uri

8.000 de calorii pe zi pentru campionul mondial la powerlifting, Blaine Sumner. O dietă Hulk care face ştiri nu numai pentru cantitatea mare de calorii (de aproximativ 4 ori mai mare decât normal).

Campionul îşi împarte aportul caloric în 8 mese sau, mai bine spus, 8 smoothie-uri de câte 1.000 de calorii fiecare. De ce shake-uri? Sumner amestecă carnea de pui sau vită (gătită) cu cartofi dulci sau orez, spanac, migdale sau ulei de măsline şi apă. Motivul pentru care face acest lucru este că are nevoie de multe calorii, dar nu are o poftă mare de mâncare. Şi apoi s-a obişnuit:

Sumner, 34 de ani, mănâncă aşa de vreo 10 ani: „Întotdeauna am încercat să devin cât mai mare şi cât mai puternic, dar nu prea am poftă să consum suficiente calorii şi proteine ​​la mese”, recunoaşte campionul, care lucrează cu normă întreagă ca inginer, aşa că nu i-ar fi uşor să găsească timp pentru a face 8 mese pe zi: „Cu un job solicitant, nu am timp să mă aşez la masă la fiecare 90 de minute”, aşă că i-a venit ideea shake-urilor: "Este nevoie de 10 secunde pentru a amesteca totul şi a bea. Nu o fac din gust sau din plăcere. Până la urmă, este doar combustibil”.

Mesele dese nu-l ajută să asimileze nutrienţii

Shaker-ul lui preferat conţine 1,5-2 bucăţi de piept de pui, fierte riguros înainte de a fi amestecate. Ocazional, înlocuieşte puiul cu carne de vită sau cu peşte sau pudră de proteine, dar îi place mai mult puiul. Până la urmă, în 10 ani s-a obişnuit cu gustul shake-urilor lui: „Chiar dacă trebuie să mă pregătesc mental să-l beau de fiecare dată”, explică el.

Deşi smoothie-urile lui Sumner au un echilibru de macronutrienţi, dieta lui are câteva slăbiciuni. „8000 Kcal sunt într-adevăr multe”, explică nutriţionistul Roberto Cannataro. „Am urmărit şi jucătorii de rugby de la Benetton Treviso, dintre care unii au consumat 7000 sau mai mult, dar antrenamentul lor a fost cu siguranţă mai intens şi mai lung decât cel al unui powerlifter”, zice Cannataro.

„Această dietă, bazată pe proteine, pare dezechilibrată şi mai presus de toate nu foarte variată: proteinele trebuie alternate, chiar şi cu cele vegetale”, spune specialistul. Nici măcar să mănânci la fiecare oră şi jumătate nu pare o idee bună: „Nu ai timp să asimilezi toţi nutrienţii”, conchide nutriţionistul.

„Ca să nu mai vorbim de faptul că mestecatul alimentelor este important. Iar oferirea doar de hrană lichidă în stomac face ca sistemul digestiv să hiberneze".

