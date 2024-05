Cum arată cea mai scumpă pană din lume, care a fost vândută cu peste 28.000 de dolari / foto în articol

O singură penă a păsării huia din Noua Zeelandă, acum dispărută, a stabilit un record mondial după ce a fost vândută cu 46.521,50 dolari neozeelandezi (28.417 dolari) la o licitație, potrivit BBC.

Pana, estimată inițial să ajungă la 3.000 de dolari, a doborât recordul anterior, care era pentru o pană a aceleiași specii, cu 450%, a spus Casa de licitații Webb.

Pasărea huia era sacră pentru poporul maori. Penele sale au fost adesea purtate de către șefi și familiile lor și, de asemenea, dăruite sau comercializate.

Ultima observare confirmată a păsării a fost în 1907, dar observări neconfirmate au fost raportate timp de douăzeci până la treizeci de ani după aceea, potrivit Muzeului Noii Zeelande.

Huia a fost o mică pasăre cântătoare din familia păsărilor wattle din Noua Zeelandă și era cunoscută pentru abilitățile sale de a sări și penajul frumos, care se distinge prin vârful alb al fiecărei pene.

Pana vândută luni a fost „în stare minunată”, spune Leah Morris, șeful departamentului de arte decorative la Casa de licitații Webb.

„Încă are strălucirea sa foarte distinctă și nu a fost afectată de insecte”, a spus ea pentru BBC.

În trecut, penele de huia erau un semn de statut pentru oamenii maori. Deja o pasăre rară înainte de sosirea europenilor, specia a devenit o țintă pentru colecționari și comercianții de modă după ce a câștigat popularitate în rândul celor veniți în Noua Zeelandă, ceea ce a dus la dispariția ei, potrivit Muzeului Noii Zeelande.

