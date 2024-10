Cum a votat cel pe care îți vei pune (sau nu) ștampila la referendumul pentru familie. Ce păreri au candidații la prezidențiale despre comunitatea LGBTQIA+

Cunoscut colocvial și ca "referendumul pentru familie", referendumul de modificare a articolului 48 din Constituția României a avut loc în țara noastră în datele de 6 și 7 octombrie 2018.

Inițiativa Coaliției pentru Familie, sprijinită activ de Biserica Ortodoxă și de Biserica Romano-Catolică, a strâns la urne legendarul record de 3.731.704 de oameni – cea mai slabă prezență la vot din istoria democrației de după '89.

Referendumul nu a trecut, întrucât nu s-a întocmit cvorumul necesar. Pentru ca acest referendum să treacă, era necesar ca 5.483.548 de români să voteze – 30% din numărul oficial al alegătorilor (la momentul acela, 18.278.496 de persoane).

Întrebarea adresată alegătorilor a fost „Sunteți de acord cu Legea de revizuire a Constituției României în forma adoptată de Parlament?”. La această întrebare, alegătorii au trebuit să răspundă cu "da" sau "nu".

În prezent (și, bineînțeles, după tentativa eșuată de modificare a Constituției), art. 48 din Constituția României arată astfel:

Art. 48. Familia. (1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor. (2) Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă. (3) Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie.

Articolul constituțional lasă pe deplin loc unei legi pentru reglementarea parteneriatului civil. De altfel, în România au existat multiple inițiative pentru reglementarea, sub o formă sau alta, a parteneriatului civil. Fără succes până acum, în ciuda tuturor condamnărilor statului de către instanțele internaționale.



I. Mircea Geoană: "Cred că eram în deplasare undeva"



1. În februarie 2024, într-un discurs ținut la Biserica Elim din Bruxelles, Mircea Geoană susținea că "Nu neapărat tot ce vine din Occident e și bun. Cele mai multe lucruri sunt bune. Dar vine un val căruia trebuie să îi facem un front comun. Curente din occident care încearcă să distrugă ceea ce înseamnă tradiția noastră, fundamentul nostru creștin, inclusiv valori atât de fundamentale precum cele de familie, de credință.

Niciunul nu avem o problemă cu cineva care are alte convingeri sau alte preferințe, dar vrem să spunem că nu e normal și nu e bine și trebuie să rezistăm faptului că încearcă să ne convingă de lucruri care nu sunt în regulă. Suntem români și suntem creștini și acest lucru trebuie să îi păstrăm pentru cei mici", adăuga acesta în discursul de la Bruxelles.

2. Totuși, în septembrie 2024, Mircea Geoană afirma, referitor la votul pentru referendumul de revizuire a Constituției României din 6 și 7 octombrie 2018, că "Nu am votat. Pentru că eram la... cred că eram în deplasare undeva, cred că eram într-o deplasare cu NATO, cred că era în perioada în care eram eu la NATO”, a afirmat Mircea Geoană, într-o emisiune de la Digi 24.

Precizăm că mandatul lui Mircea Geoană la NATO a început la data de 17 iulie 2019, când a fost numit secretar general de către Jens Stoltenberg.

"Cred cu tărie în respectul faţă de toţi semenii noştri. Dacă au o preferinţă diferită, dacă au sensibilităţi diferite, ei trebuie respectaţi şi nu trebuie condamnaţi.

Cred de asemenea că nu trebuie ca un subiect de acest gen, care e încă sensibil pentru noi, să devină un subiect politic şi care este, într-un fel, în conflict în societate, cu alte curente din societate care sunt mai conservatoare, mai tradiţionale, mai pe familie tradiţională.

De aceea, tot respectul meu pentru toţi cei care au preferinţe diferite, de orice fel, absolut de orice fel, de religie, de preferinţă sexuală, tot respectul şi protecţia pentru dânşii dar trebuie să facem lucrurile astea atunci când societatea este confortabilă să facă", a mai spus Geoană în aceeași emisiune de la Digi 24.

II. Marcel Ciolacu: "Am votat pentru familia tradițională"

1. În data de 23 noiembrie 2023, chestionat despre faptul că România trebuie să prezinte propunerile de măsuri în urma deciziei CEDO referitoare la recunoaşterea şi protecţia legală a cuplurillor formate din persoane de acelaşi sex, Marcel Ciolacu spunea că "Nu sunt un om obtuz. Eu nu am nicio reţinere. Am prieteni care au relaţii cu un alt bărbat. Nu am nicio problemă. Dar eu vorbesc acum din punct de vedere de prim-ministru".

De asemenea, întrebat dacă acest lucru înseamnă că Guvernul României încalcă hotărârea CEDO, Marcel Ciolacu a replicat: "Repet, nu este nici prima, nici ultima (...). Dar eu consider că societatea românească încă nu este pregătită pentru acest lucru".

2. În august 2024, într-o emisiune a Denisei Rifai, Marcel Ciolacu declara că "Susțin cu toată tăria libertatea de expresie, economică, religioasă și sexuală. Dar nu cred deloc în libertatea de a distruge fibra acestei națiuni. Să contești toate valorile nu este o formă de manifestare a libertății. Cei care batjocoresc familia sunt cei care trăiesc fără căpătâi".

"(...) Fiecare decide, în intimitatea lui, calea pe care dorește să o urmeze. Asta nu înseamnă că tu trebuie să mă critici pe mine, care cred în familia între un bărbat și o femeie, cred în Biserică, cred în Dumnezeu. Nu am urât, nu am comentat și nu o voi face, fiindcă nu e atributul meu, dar nici tu nu posta împotriva Bisericii. Hai să ne respectăm!

Poporul român este cel mai tolerant. Noi nu am avut probleme de acest gen, dar nu-mi schimba mie valorile și nu impune valorile tale. Eu ți le respect pe ale tale și îți cer să le respecți pe ale mele", spune Marcel Ciolacu.

3. Referitor la votul în cadrul referendumului pentru revizuirea Constituției, declara că: "Am votat pentru familia tradițională și aș vota, din nou, la fel. E dreptul meu, cum și dreptul celorlalți e să voteze împotrivă.

Asta nu înseamnă că judec ori condamn pe cineva. Am prieteni, dar nu a fost vreodată o discuție. Nici mie, nici lor, nu ne trece prin cap să purtăm o astfel de discuție. De ce trebuie să mutăm aceste discuții în spațiul public?

Haideți să ne respectăm. Avem o majoritate și o minoritate, e decizia fiecăruia, e viața fiecăruia", conchide Marcel Ciolacu.

III. Nicolae Ciucă: "Familia, credința în Dumnezeu și patriotismul"



1. În data de 23 noiembrie 2023, Nicolae Ciucă afirma că "Eu am votat pentru familia tradiţională şi voi vota oricând şi îmi voi educa şi copiii şi nepoatele", într-o emisiune la Digi 24.

Acesta a mai explicat că partidul pe care îl conduce este unul "istoric şi identitar şi valorile lui sunt foarte bine definite: familia, credinţa în Dumnezeu şi patriotismul".

Întrebat, în aceeași emisiune, dacă, în opinia sa, e necesară modificarea Constituţiei României în sensul în care a fost organizat referendumul care nu a fost validat, Nicolae Ciucă a răspuns că "românii, la referendumul respectiv, s-au exprimat: nu este nevoie să modificăm Constituţia".

2. De asemenea, în data de 6 noiembrie 2023, spunea că: "Eu, ca lider al PNL, doresc să menţionez că PNL susţine familia tradiţională. Decizia care se ia la nivelul altor partide este o expresie a inconsecvenţei legate de o decizie sau alta.

Nu vreau să comentez (n.r., decizia USR), nu este treaba PNL. Ceea ce este important pentru noi este ca valorile noastre naţionale să se menţină în setul de politici pe care Partidul Naţional Liberal le asumă".

Nicolae Ciucă a mai spus că PNL este "un partid democratic, fiecare fiind liber să se exprime, să aibă propria opinie, contează foarte mult argumentele şi opţiunea majorităţii".

3. În decembrie 2023, întrebat despre decizia CEDO referitoare la protecția familiilor formate din persoane de acelaşi sex, spunea că: "Personal şi PNL, în tot ceea ce înseamnă valorile despre care noi am vorbit, Partidul Naţional Liberal va susţine în continuare familia, familia tradiţională, credinţa în Dumnezeu şi patriotismul, aşa cum au fost asumate la nivelul partidului".

IV. George Simion: "Am învățat la biologie că oamenii sunt fie bărbați, fie femei"

1. În octombrie 2023, George Simion declara că "Vrem să anunţăm demararea demersurilor pentru două referendumuri importante, pentru familia dintre un bărbat şi o femeie şi pentru numerar (...)".

2. În noiembrie 2023, declara, referitor la "scandalul iscat în jurul Elenei Lasconi" că: "USR face ce face şi iese din nou în evidenţă (...). Dacă politic sunt eşuaţi, cu toţii, cei de la USR ţin să iasă în prim plan cum pot. Şi, se scuză, se acuză, mai au puţin şi o ard pe rug pe Elena Lasconi. Asta, în timp ce românii riscă, de exemplu, să nu mai poată să folosească banii în numerar strânşi, poate, o viaţă. Ca şi cum nu sunt alte probleme de rezolvat în România, useriştii se ceartă între ei despre cine se căsătoreşte cu cine".

3. Cu ocazia prezentării candidaților AUR pentru Parlamentul European, la Constanța, în septembrie 2023, George Simion declara că: "Am fost la școala de tineret, la tinerii aceștia minunați pe care îi vedeți aici, și am zis un lucru simplu, un lucru banal, un lucru normal: am învățat la biologie că oamenii sunt fie bărbați, fie femei. Dacă te consideri binar, non-binar, stâlp, vacă, sală de sport, înseamnă că ai o problemă mintală.

Problema este că anormalul caută să fie impus ca normal. Problema este că se încearcă învățarea copiilor noștri de mici că anormalul este normal. Mesajul pe care eu îl spun astăzi în fața voastră că există două genuri, două sexe, bărbat și femeie, m-ar fi dus la primirea unei amenzi sau chiar la încătușare în unele state.

Și se încearcă impunerea acestor aberații culturale și în țara noastră. Și tocmai de aceea noi, apărătorii patriei române, suntem cei care trebuie să lupte pentru normalitate, trebuie să lupte pentru civilizația europeană veche de mii de ani, trebuie să lupte pentru firesc și pentru dreptate".

4. De altfel, pe 15 mai 2024, posta pe Facebook că: ”Pe 15 mai sărbătorim Ziua Familiei! Ocazia perfectă să ne amintim că Referendumul pentru Familie din 2018 a fost SABOTAT de întreaga clasă politică: de la «tradiţionalii» de la PSD, la cei PNL, la USR-PMP şi Klaus Iohannis. Azi, când Ciucă, Ciolacu şi restul stau cu «valorile tradiţionale» în gură în scop electoral, nu uitaţi ce-au făcut în 2018, atunci când puteau să demonstreze, cu fapte, că iubesc familia şi valorile creştine: NIMIC”.

5. Totuși, într-o emisiune a Denisei Rifai din data de 29 august 2024, George Simion a recunoscut, întrebat de realizatoare dacă "V-a făcut vreodată un bărbat avansuri"?, că: "Da".

Întrebat cum a reacționat, George Simion a spus că: "I-am spus că eu nu sunt cu așa ceva (...). Un coleg din mișcarea unionistă a început să zică că lui îi plac bijuteriile, uite... Și i-am zis: stai liniștit, că treaba ta ce îți place ție acolo. Era în Elveția, era un român în Elveția: foarte bine că susținem aceeași cauză, dar mie îmi plac femeile, ție îți plac bărbații. Nu (n.r., nu s-a întâmplat recent), probabil era în 2011 (...)".

V. Elena Lasconi: "Nu văd de ce aş milita pentru căsătoria dintre persoanele de același sex"



1. În noiembrie 2023, într-o emisiune a lui Sebastian Zachmann, întrebată dacă susţine căsătoriile între persoane de acelaşi sex, a răspuns că ”Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”.

Apoi, a completat că a votat "DA" la referendumul pentru revizuirea constituției din 2018.

Întrebată de realizator dacă „Credeți că acest răspuns o să stârnească critici în rândul votanților USR, care sunt mai liberali?”, Elena Lasconi a răspuns că: "Este treaba lor. Eu nu am nimic împotriva persoanelor de același sex, dar nu văd de ce aș milita pentru căsătoria dintre persoanele de același sex. Nu mă deranjează. Aici e vorba numai de drepturile omului. Dacă mă gândesc la drepturile omului și nu îi afectează pe cei din jur, nu e nicio problemă cu relațiile lor", a conchis aceasta.

3. Totuși, într-o fotografie postată pe 26 mai 2019, când arăta că a votat la alegerile europarlamentare, de pe spatele buletinului pare să lipsească ștampila de la referendumul pentru familie.

2. Într-o emisiune la Europa FM din 20 iunie 2024, Elena Lasconi declara că: "Eu chiar cred despre mine că sunt destupată la cap. În USR e loc pentru toată lumea. Atât pentru creștini, cât și pentru atei, atât pentru cei care sunt LGBTQ sau non LGBTQ, atât pentru gay, cât și pentru hetero".

De asemenea, întrebată fiind dacă "Ați participa cu un vot pozitiv sau ați convoca un referendum pentru familie?", Elena Lasconi spune că: "Nu cred... De fapt, nu. Categoric nu. Pentru că v-am spus: fiecare este liber să-și trăiască viața cum vrea. Și nu este treaba politicului sau nu este treaba USR-ului să intre în viața oamenilor".



3. În data de 26 iunie 2024, după ce a câştigat preşedinţia partidului, declara că: "V-am spus, am o singură sensibilitate cu căsătoriile, căsătoria o văd între un bărbat şi o femeie (...) şi susţin parteneriatul civil cu toată fiinţa mea. Fără nicio discuţie.

USR este un partid de dreapta, un partid pro-libertate şi eu cred că statul nu are de ce să intervină în dormitorul nimănui şi în viaţa nimănui, ci ar trebui să se ocupe să facă în aşa fel încât oamenii să trăiască mai bine aici şi să nu îşi dorească să plece din ţara asta".

VI. Kelemen Hunor: "Orice căsătorie se face între un bărbat și o femeie"

1. Kelemen Hunor spunea, în data de 3 septembrie 2018, cu privire la votul de la referendumul pentru revizuirea Constituției, că parlamentarii UDMR nu au reuşit să stabilească şi nici nu trebuie să stabilească o "poziţie fixă" şi "foarte rigidă" cu privire la acest subiect.

"E o chestiune de conştiinţă a fiecăruia şi votul nostru în acest caz la Cameră a fost conform conştiinţei, fiecare a votat cum a crezut că trebuie să voteze. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt reglementate şi în acest moment. Familia e un lucru şi căsătoria e cu totul şi cu totul altceva. Nu poţi să legi familia de căsătorie, fiindcă există familii unde există doar un singur părinte din varii motive şi nu poţi să spui că nu e familie.

Sunt familii unde nu există căsătorie şi nu poţi să spui copilului nici când este la grădiniţă, nici când se duce la şcoală că tu nu ai familie fiindcă părinţii tăi nu s-au căsătorit şi căsătoria e o altă chestiune, unde eu sunt mai conservator, adică spre a accepta că orice căsătorie se face între un bărbat şi o femeie.

Aici avem iarăşi o problemă, există deja o decizie la nivel european, iar România, indiferent ce votează, va fi obligată în continuare să accepte căsătoriile făcute în afară, în ţările unde există altfel de reglementări", a mai spus acesta.

2. De asemenea, în data de 21 septembrie 2018, Kelemen Hunor spunea că "Am discutat despre referendumul din 6-7 octombrie. Considerăm că în acest moment şi în viitor, diferitele opinii trebuie să trăiască împreună şi cei care reprezintă aceste opinii trebuie să trăiască împreună. Va fi necesară o toleranţă din partea tuturor, în mod reciproc.

Cunoaştem poziţia comunităţii noastre, am făcut un sondaj, ştim că este vorba despre o poziţie conservatoare. Considerăm că democraţia înseamnă şi participare la vot şi cerem alegătorilor noştri, maghiarilor din România, celor care ne ascultă, să meargă şi să participe la vot şi să voteze după conştiinţă, susţinând valorile şi principiile în care crede fiecare om".

VII. Ludovic Orban: "Am decis să particip la vot și să votez da, pentru că sunt un creștin convins şi familist"

1. În data de 20 septembrie 2018, Ludovic Orban declara, întrebat dacă va merge la referendumul pentru redefinirea familiei și dacă va vota, că: „Da, sigur, da”.

2. În data de 8 octombrie 2018, declara că referendumul "Este o problemă de conştiinţă, în care fiecare decide în conformitate cu convingerile sale personale, convingerile intime legat de acest subiect. Din acest motiv am refuzat să luăm orice decizie politică la nivel de partid, în care să dăm o indicaţie de vot sau să poziţionăm politic partidul.

Şi condamn toţi liderii politici în frunte cu Dragnea, dar nu numai, pentru că şi alţii încearcă să folosească referendumul ca şi sursă de capital electoral, în condiţiile în care ştiu foarte bine că un om votează aşa cum îi dictează conştiinţa, nu cum îi ordonă partidul într-o chestiune atât de delicată şi care ţine de conştiinţa fiecărui cetăţean. Ca atare noi am lăsat libertate deplină membrilor, simpatizanţilor PNL să decidă aşa cum consideră ei (...)".

3. La acea vreme președinte al PNL, declara, în ce de-a doua zi a referendumului (7 octombrie 2018) că a votat "da" la referendumul pentru redefinirea familiei pentru că este un creştin convins şi un familist: "Particip pentru că referendumul este cel mai puternic instrument al democrației. Tema referendumului de azi e una extrem de importantă pentru că e vorba despre cum e constituită celula de bază a societății, familia.

Mai precis inițiativa este de a defini în Constituție modul în care era definit în legislație, felul în care se realizează căsătoria între un bărbat şi femeie. La acest referendum am decis să particip la vot și să votez da, pentru că sunt un creştin convins şi familist", spunea Ludovic Orban.

"Le spun tuturor românilor că acest referendum nu e nici al PSD, nici al lui Liviu Dragnea, este unul care priveşte cetățenii, este un referendum prin care decidem modul în care va funcționa familia, dacă va funcționa în sensul creştin, al moralei creştine.

Nu cred că cei care îndeamnă cetățenii să nu vină la vot fac un bine democrației", a conchis Ludovic Orban.

