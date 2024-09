„Cultura română strălucește în Spania”. Maria Pop, director ICR Madrid, dezvăluie proiectele care aduc România mai aproape de diaspora

Maria Pop, directorul Institutului Cultural Român (ICR) din Madrid, a fost invitată în cadrul emisiunii „Tradiții românești în diaspora”, unde a discutat despre cum este percepută cultura română în Spania, precum și despre proiectele culturale dedicate românilor în Madrid. În cadrul intervenției sale, Maria Pop a evidențiat atât efervescența culturală românească, cât și eforturile continue ale ICR Madrid de a promova valorile culturale ale României pe întreg teritoriul Spaniei.







Cultura română – văzută în Spania ca o cultură „luminoasă și efervescentă”





„Cultura română este văzută în Spania ca o cultură luminoasă, efervescentă cu foarte multe inițiative culturale de la promovarea patrimoniului cultural material până la creațiile contemporane, sprijinirea proiectelor creatorilor români din toate domeniile. Încercăm să fim activi în cele mai multe centre culturale importante, nu doar în capitală.



Avem o activitate pe întreg teritoriul Spaniei și colaborări cu misiunile diplomatice ale României și în America Latină, acoperind astfel întreg spațiul hispanic.



Cred că relațiile culturale sunt una din cele mai frumoase etape de dezvoltare sunt stabile, suntem parteneri credibili și în majoritatea manifestărilor culturale suntem căutați, invitați, pentru a aduce invitați și propuneri din cultura românească.”, spune Maria Pop.







Programe culturale permanente – o ofertă variată pentru publicul spaniol și român





Directorul Institutului Cultural Român (ICR) din Madrid a vorbit despre oferta culturală echilibrată a Institutului, menționând că acesta derulează cinci programe permanente care acoperă diverse domenii artistice și culturale.



„Avem proiecte în mai multe domenii. Am încercat să echilibrăm oferta culturală a Institutului cultural român de la Madrid astfel încât în limita posibilităților noastre de resurse materiale și resurse umane și tot ceea ce putem oferi pe parcursul unui an în termeni de conținut cultural, am încercat să venim cu propuneri în mai multe domenii.



Avem cinci programe permanente, de literatură, programul creativ pentru prezentarea industriilor creative, promovarea filmului românesc, cu o lungă tradiție deja 14 ediții ale festivalului de film românesc care se desfășoară în 9 orașe din Spania, acoperind întreg anul cu propuneri din cinematografie.



Avem un program de prezentare al patrimoniului cultural, multe din proiectele noastre includ unele proiecte de anvergură de prezentarea obiectelor de patrimoniu, la expoziții de arheologie, expoziții de port tradițional, cum este cea de anul trecut pe care am realizat-o împreună cu muzeul Astra din Sibiu. Avem și un program de muzică în colaborare cu cele mai importante instituții muzicale din Spania: orchestre, teatre, auditoriu, toate instituțiile de cultură care oferă o programare constantă și de excepție în Spania.”, continuă ea.







Promovarea limbii române și oportunitățile educaționale





Maria Pop a vorbit cu mult entuziasm despre programul permanent dedicat limbii române, care oferă cursuri atât în format fizic, la Madrid și Barcelona, cât și online.



„Avem un program permanent dedicat limbii române cu o ofertă amplă de cursuri cu prezență la Madrid și Barcelona și online oferim toate nivelurile este un curs care se desfășoară pe o platformă specializată și este deschis adulților, dat fiind că există altă ofertă pentru copii. Noi ne-am concentrat atenția asupra adulților din Spania sau de alte naționalități de aici de pe teritoriu, care doresc să se apropie de cultura română prin învățarea limbii române.



Suntem de asemenea singurul referent în Spania pentru susținerea examenului acreditat și obținerea certificatului de competență în limba română, examen care se organizează de două ori pe an la sediul nostru în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.



Este un proiect de suflet acesta pentru că după foarte multe eforturi consorțiul ICR Universitatea Babeș-Bolyai a fost acreditat în alte organizații internaționale pentru certificarea competențelor în toate limbile și am reușit și noi să oferim aceste examene foarte necesare și sunt cerute de spanioli, dar și de românii din comunitate pentru că oferă posibilitatea demonstrării unor competențe în plus care sunt necesare în concursurile publice, în obținerea accesului la universități din România și orice alt context de căutare a unei slujbe. ”, explică aceasta.







Colaborări cu instituții culturale spaniole și un public divers





„Credem că a fost important să avem o structură stabilă de programe permanente în cadrul cărora oferim o serie de proiecte culturale întotdeauna în colaborare cu instituții din Spania, pentru că numai aceasta ne oferă această colaborare, ne oferă un public diferit de fiecare dată, un public nou, un public specializat pe respectivul sector, pasionat și ajungem să acoperim un teritoriu și o ofertă mai amplă.



De asemenea avem un centru de documentare de care suntem foarte mândri pe care l-am cultivat de-a lungul anilor. Avem o bibliotecă care este înscrisă în rețeaua bibliotecilor publice din Spania, catalogul este online, accesibil. Avem mii de titluri în limba română și tot ceea ce apare în traducere în limba spaniolă, oferim împrumuturi de cărți, avem cluburi de lectură și ateliere pentru copii, pentru că ei sunt cititorii de mâine, așa că am concentrat foarte mult atenția asupra unui public tânăr. ”, încheie Maria Pop.

