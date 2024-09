Cristina Groza: Cea mai mare greșeală în interpretarea zodiacului chinezesc / video

Mirela Vescan a vorbit despre importanța identificării corecte a semnului zodiacal chinezesc, menționând că, spre deosebire de ceea ce cred unii, semnul nu este determinat doar de anul nașterii, ci și de ziua nașterii. Potrivit Cristinei Groza, site-ul Academiei de Feng Shui și BaZi Cristina Groza oferă un calculator pentru a calcula cele patru coloane ale destinului, inclusiv tipologia bazată pe ziua nașterii, care dezvăluie aspecte importante despre personalitate și comportament. Cristina Groza a adăugat că, după identificarea tipologiei personale, se poate analiza compatibilitatea cu partenerii de viață.

„Înainte să începem emisiunea, l-am bulversat pe colegul nostru din regie. El știa că este Cocoș pentru că e născut în an de Cocoș și am intrat la tine pe site și i-am demonstrat că e Tigru cu metal Yang. El știa că este Cocoș. Ei bine, nu-i. E Tigru. I-am spus să fie atent la ceea ce îmi spui ca să încerce să se apropie de informații, să aprofundeze cât de cât. Ce s-a întâmplat cu el se întâmplă cu marea majoritate a oamenilor, se uită și văd anul în care sunt născuți, anul ăsta e an de Dragon, nu toți copiii născuți anul ăsta sunt dragoni, decât din 12 în 12 zile, cum se rulează animăluțele. Hai să povestim despre asta ca să înțeleagă oamenii că trebuie acceseze informația corect.”, a spus Mirela Vescan.

„Avem un cod QR, îl pot scana și pot accesa site-ul Academiei. Acolo, în josul paginii, găsesc un calculator care îi pot ajuta să-și calculeze cele 4 coloane ale destinului. Scrie acolo zi, lună, an și oră, doar că ora nu este atât de importantă mai ales în această fază de analiză.

Pe noi ne interesează, în primul rând, ziua nașterii, dacă facem o hartă personalizată. Aceea dă tipologia pentru că fiecare dintre noi, pe lângă faptul că în anul nașterii suntem Dragon, Maimuță, Bivol și așa mai departe, în ziua nașterii este important să determinăm tipologia. Ce înseamnă tipologie? Înseamnă focul yang, focul yin, apă yin, apă yang, metalul yin, metalul yang care la rândul lor vin cu niște detalii despre personalitate, ne dau criteriile personalității, ne dau modalitatea în care noi ne manifestăm în lume, cum ne comportăm, care sunt plusurile, care sunt minusurile.

Odată ce ne-am identificat personalitatea, apoi avem posibilitatea să vedem cum suntem cu partenerul de viață care este animalul de sub noi, sau cum îl numim noi: „ramura terestră a zilei.”, a spus Cristina Groza.

Cristina Groza a explicat că, în analiza zodiacului chinezesc, anul nașterii oferă informații generale despre viața socială și carieră, în timp ce ziua nașterii este crucială pentru detalii personale și relația cu partenerul. De asemenea, luna nașterii reflectă relația cu familia și părinții, iar ora nașterii indică relația cu copiii. Acest sistem poate oferi informații despre trăsăturile de caracter, potențialul, dar și posibile probleme emoționale și de sănătate.

„Apoi avem anul nașterii care vorbește despre viața socială, despre generație. Nu este greșit să analizăm anul nașterii, doar că el este ceva mai general și ne vorbește despre carieră și despre modul în care noi interacționăm cu socialul, dar dacă vrem detalii personale despre noi, detalii personalizare și despre partener, trebuie să ne uităm la ziua nașterii.

Putem să nuanțăm toate aceste lucruri. De exemplu, anul nașterii reprezintă relația cu bunicii, luna nașterii reprezintă relația cu familia, cu părinții noștri, ziua reprezintă relația cu partenerul, iar ora nașterii reprezintă relația cu copiii, dacă îi avem.

Așadar, acest sistem dă foarte multe informații. Poate să ne dea informații despre trăsăturile noastre de caracter, despre potențialul nostru, harurile pe care le primim, despre posibilele probleme emoționale cu care ne putem confrunta, probleme de sănătate pe care le putem întâmpina de-a lungul vieții. Evident, ele sunt potențiale.", a spus Cristina Groza la emisiunea „Mi-Th Influencer", de pe DC News și Spectacola.

