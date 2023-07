Cristiano Bergodi ar vrea titlul cu Rapid. "Cel mai mare vis"

"Mâine începe un campionat foarte important pentru toată lumea. Iar dorinţa noastră este aceea de a face ceva important. Rapid e un brand şi am ambiţia ca antrenor de a face ceva foarte, foarte important aici. Ar fi cel mai mare vis să câştig titlul de campion cu Rapid. Cred însă că mai devreme sau mai târziu merit şi eu un titlu. Am fost aproape cu Universitatea Craiova, iar acea înfrângere cu CFR Cluj în meciul decisiv mi-a rămas în gât. Atunci nu s-a jucat cu suporteri, pentru că era altceva cu 30.000 de oameni în tribune pe 'Ion Oblemenco'. Deci am fost aproape, dar sper să câştig titlul cu Rapid. Eu sunt mândru că sunt antrenorul care a câştigat ultimul trofeu cu Rapid, Supercupa în 2007", a afirmat tehnicianul italian.

"Mâine întâlnim fosta mea echipă, pe care o cunosc foarte bine. Adevărat este că şi foştii mei jucători ştiu tot despre mine, mă refer la cum pregătesc eu meciurile. Deci şi ei mă cunosc foarte, foarte bine. Noi vom încerca însă să jucăm ceea ce trebuie. Adică mâine cu Sepsi contează rezultatul mai mult decât jocul. Asta pentru că sunt doar 4 zile de când am venit la Rapid în locul unui antrenor care în cantonamentul din vară a pregătit altceva. Deci nu va fi uşor, aşa că e foarte important să câştigăm cele trei puncte. Eu sunt însă încrezător şi pozitiv mereu. Ar fi extraordinar să începem cu dreptul acest campionat care se anunţă foarte dificil. În cele 4 zile de când am venit băieţii au dat totul, dar nu am făcut aproape nimic din ceea ce gândesc eu şi ce vreau eu la o echipă, mă refer la stil de joc şi tot ce trebuie. Însă băieţii au fost receptivi", a menţionat Bergodi.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte, vineri, de la ora 21:30, pe Stadionul Rapid - Giuleşti, formaţia Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, într-o partidă contând pentru prima etapă a Superligii, ediţia 2023-2024, scrie Agerpres.

Săpunaru e sigur că prezenţa lui Bergodi pe bancă va fi un avantaj pentru Rapid

"E un meci important, fiind primul al sezonului şi sperăm să câştigăm cele trei puncte. Am văzut-o pe Sepsi în Supercupa României, dar ştiam din sezonul trecut că este o echipă bună. Domnul Bergodi a venit de la ei, îi cunoaşte foarte bine, a câştigat trofee cu ei, deci ne poate ajuta foarte mult acest lucru. Mai ales că jucăm acasă. E greu să câştige vreun adversar pe Giuleşti. Pentru mine e a treia oară când lucrez cu domnul Bergodi, prima oară la 19 ani. Pot să spun că m-a ajutat mult în carieră, e un antrenor valoros şi ne poate ajuta foarte mult în acest an. A câştigat în România 3-4 trofee şi nu e uşor ca antrenor străin să câştigi trofee aici", a afirmat Săpunaru.

