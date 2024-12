Cristian Terheș, mesaj după decizia CCR la prezidențiale

Citește și: Decizia CCR în cazul prezidențialelor: Alegerile au fost validate / Lasconi și Georgescu, în turul 2 pe 8 decembrie 2024

Cristian Terheș, președintele Partidului Național Conservator Român (PNCR), a afirmat că respectă decizia CCR în privința contestației pe care a depus-o în privința turului I al alegerilor prezidențiale, având în vedere că această instituție este autoritatea ce garantează supremația Constituției în România.



”Curtea Constituțională (CCR) a respins ca neîntemeiată contestația pe care am introdus-o cu privire la rezultatul turului 1 la alegerile prezidențiale, urmând ca turul 2 să aibă loc pe data de 8 septembrie. Aștept cu interes motivarea Curții. Ca suveranist am spus că respect și apăr supremația Constituției în România, astfel că respect decizia CCR, care este autoritatea ce garantează supremația Constituției în România”, a declarat Cristian Terheș, într-un comunicat citat de Agerpres.



Liderul PNCR arată însă că fiind credincios națiunii române și Constituției, a fost firesc ca, atunci când aceasta a fost pusă în pericol prin fraude electorale de natură a vicia corectitudinea alegerilor, să își exercite dreptul de a contesta rezultatul turului 1.



”Ce au făcut alții și autoritățile acum, este răspunderea acestora. Mi-au scris unii că, chiar dacă era adevărat ce am sesizat, nu era oportun. România este în halul în care este pentru că mereu se găsesc oportunități pentru a justifica încălcarea Constituției. Așa a fost cu amestecul serviciilor în justiție, așa a fost cu încălcarea drepturilor constituționale în pandemie.

Ca suveranist, eu nu sunt de acord cu o asemenea premisă și spun că, pentru a prezerva suveranitatea națională, Constituția trebuia să primeze. Așa au dăinuit marile națiuni în istorie. Statul care își subminează propria Constituție nu va rămâne unit. Până în 2035...”, a mai transmis Cristian Terheș.

Turul al doilea al alegerilor prezidențiale, la termenul stabilit inițial

Curtea Constituțională a României a respins, luni, solicitarea lui Cristian Terheș, candidat la alegerile prezidențiale, de anulare a rezultatelor din primul tur de scrutin, turul doi urmând să aibă loc pe 8 decembrie.



Joia trecută, CCR a cerut Biroului Electoral Central renumărarea voturilor valabil exprimate și a celor nule de la primul tur al prezidențialelor.



Curtea Constituțională a transmis, la acea dată, că judecătorii constituționali, după ce au examinat cererea de anulare a alegerilor pentru funcția de președinte al României din data de 24 noiembrie, formulată de Cristian Vasile Terheș, cu unanimitate de voturi au dispus reverificarea și renumărarea tuturor buletinelor de vot cuprinzând voturile valabil exprimate și cele nule.

