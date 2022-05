Cristi Danileț, exclus din magistratură. A doua oară. De această dată, i se aduc noi acuzații

Pentru a doua oară, CSM a decis să-l sancționeze pe Cristi Dănileț cu excluderea din magistratură.

„Azi CSM a decis să mă sancționeze cu excluderea din magistratură (a doua, după cea din decembrie pentru filmulețele pe tiktok) pentru că:

- fac parte dintr-o formațiune politică, lucru interzis magistraților, întrucât eu sunt membru în două ONG-uri care au dat comunicate prin care criticau activitatea partidelor de guvernământ, deși m-am abținut de la vot in cazul emiterii acelor comunicate, nu le-am semnat, nu le-am difuzat si cu toate că am arătat ca nu CSM e competent să stabilească ce este o formațiune politiă, ci legea, care pune în această categorie doar "partidele politice", "aliantele electorale", "aliantele politice" si "ONG-urile care reprezinta minorități și candideaza la alegeri", ceea ce nu este cazul in speță;

-am participat la acțiuni politice, lucru interzis magistraților, prin faptul că am scris un articol științific despre educație publicat de unul dintre cele două ONG-uri și pentru că am participat la o întâlnire nepublică a membrilor unuia dintre cele două ONG-uri declarat "formațiune politică" de către CSM.

Pentru cine nu știe: cele două ONG-uri sunt înființate legal, de către un judecator, ca asociatii neguvernamentale, apolitice si nonprofit. Unul se ocupa de educatia juridică, celălalt de promovarea culturii europene. Nimeni nu a cerut desființarea lor vreodată pentru că și-ar fi incalcat statutul propriu”, a spus Cristi Danileț.

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus miercuri excluderea pentru a doua oară din magistratură a judecătorului Cristi Danileţ pentru abateri disciplinare, constând în apartenenţa la o formaţiune politică şi desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

„Cu majoritate, admite acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva domnului Danileţ Cristi Vasilică - judecător în cadrul Tribunalului Cluj pentru abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, constând în încălcarea interdicţiei de a face parte din formaţiuni politice şi pentru abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată. În baza art. 100 lit. e) din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplică domnului Danileţ Cristi Vasilică - judecător în cadrul Tribunalului Cluj sancţiunea disciplinară constând în 'excluderea din magistratură” pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. b) şi d) din acelaşi act normativ', se arată în decizia CSM. Cristi Danileţ poate ataca cu recurs hotărârea CSM la Instanţa supremă în termen de 15 zile.

VEZI ȘI: Danileţ a primit Premiul GDS „pentru merite esenţiale în configurarea democratică a spaţiului nostru juridic şi public"

Judecătorul Cristi Danileţ a primit, recent, Premiul GDS pe anul 2021 "pentru merite esenţiale în configurarea democratică a spaţiului nostru juridic şi public".

„Mi-am riscat cariera pentru că am ieşit în spaţiul public, pentru că am fost vocal, pentru că am susţinut nişte valori. Este foarte periculos, astăzi, să susţii valori. Dacă susţii integritatea academică primeşti ameninţări de la oamenii legii. În 2008, am susţinut lupta împotriva corupţiei judiciare, am primit 70 de semnături ale magistraţilor şi grefierilor împotriva mea, pentru a fi anchetat: de ce am spus că există corupţie în justiţie. Când am spus că se încalcă standardele internaţionale în materie de justiţie şi că România nu respectă rapoartele GRECO, rapoartele Comisiei Europene şi rapoartele Comisiei de la Veneţia, am fost investigat că sunt pro-european şi că asta este poziţie politică", a afirmat judecătorul Cristi Danileţ, după primirea premiului din partea Grupului pentru Dialog Social.



Magistratul a spus că timpul a arătat că a avut dreptate în privinţa Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, susţinând că, din cauza inventării SIIJ, "nu s-a mai descoperit niciun magistrat corupt"

"Au fost magistraţi care au organizat proteste în faţa tribunalelor împotriva modificărilor la Legile Justiţiei de către cei aflaţi la putere, împotriva standardelor internaţionale care stabilesc ce se înţelege prin independenţa justiţiei. Am avut curajul atunci să organizez primul protest din ţară, la Cluj, unde am scos 200 de judecători în faţa Tribunalului. Nu e simplu să le spui: ieşiţi din birouri, vedeţi că o să ne vadă cetăţenii, o să ne vadă presa, luaţi robele pe voi - visul meu a fost să facem protestul cu robele pe noi. I-am convins să o avem (roba - n.r.) măcar pe antebraţ şi haideţi în faţa tribunalului, nu spunem nimic, va fi un protest al tăcerii. (...) După jumătate de oră de stat în faţa tribunalului, în aplauzele cetăţenilor de pe stradă, am dat interviu în faţa presei şi am spus de fapt ce se întâmplă: ce este nebunia asta cu SIIJ-ul. O invenţie absolut româneasco - balcanică inutilă şi anii care au urmat mi-au dat dreptate: SIIJ de fapt a protejat corupţia din justiţie. Din cauză că s-a inventat SIIJ nu s-a mai descoperit niciun magistrat corupt, de ani de zile", a declarat Cristi Danileţ.



Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, la finalul anului trecut, excluderea din magistratură a judecătorului Cristi Danileţ de la Tribunalul Cluj, pentru manifestările pe care le-ar fi avut pe mai multe reţele de socializare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News