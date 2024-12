Crin Antonescu, reacție după ce a fost desemnat candidat la prezidențiale. Prima solicitare pe care o are

"Eu nu pot să vă ajut foarte mult să vă spun de ce și cum s-a ajuns (n.r., să fiu eu propus candidat unic). Eu pot să vă spun doar că după niște contacte, nici nu pot să le spun discuții, neoficiale, cu lideri ai coaliției, ieri dimineață am avut o întâlnire la Guvern cu președinții celor 3 partide și cu liderul grupului minorităților altele decât cea maghiară, care au exprimat convingerea că sunt o soluție pe care ar dori să o susțină la prezidențiale. Eu nu mi-am dorit această candidatură, nu am solicitat această candidatură, nu am făcut vreun demers în acest sens. Cred și eu că este o situație politică foarte complicată, în fața acestei propuneri nu m-am dat la o parte și am acceptat-o", a declarat Crin Antonescu la Digi24.

O înțelegere care să elimine o presiune din societate

"Eu am spus două lucruri și nu le retrag. Primul, atunci când s-a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale, am spus că față de amploarea cu care ne confruntăm ca societate, faptul ca dl Iohannis ar mai rămâne 2-3 luni în funcție este secundar, nu este un lucru decisiv, un lucru care să răscolească societatea. Am mai spus și nu retrag că nu ar fi rău să se amendeze o înțelegere prin care președintele Senatului, de azi încolo Ilie Bolojan, să exercite președinția interimară pentru a elimina una dintre presiunile care există acum în interiorul societății. Dar nu mi se pare esențial. Esențial este să avem o viață politică și un proces politic normal de acum încolo și cât mai repede posibil constituțional să avem alegeri prezidențiale care să încheie acest an electoral atât de zbuciumat, chiar dramatic", a declarat Crin Antonescu.

"10 ani departe de politică, o alegere perfect liberă"

Antonescu a menționat că a fost convins mai degrabă de gravitatea situației politice decât de argumentele liderilor politici. După aproape un deceniu departe de politică, pe care l-a descris ca fiind o perioadă de liniște și claritate, acesta a hotărât să revină din cauza caracterului critic al momentului.

"Nu atât dânșii m-au convins, cât situația în care ne aflăm. Am stat 10 ani departe de politică. Aproape 10 ani au trecut de la o alegere perfect liberă, când am considerat că mandatul meu politic s-a încheiat. Am părăsit politica în mod transparent, fără nimic dubios sau neclar în spate, chiar dacă, în acest timp, au fost oameni care au încercat să țese legende negre. Mi-a fost bine în acești 10 ani, nu mi-a lipsit politică. Astăzi, însă, mă întorc, pentru că suntem într-o situație ieșită din comun, pe care puțini și-ar fi putut-o imagina. Este o situație critică, iar dacă forțe politice importante, precum și numeroși oameni din societatea civilă, cred că pot contribui, sunt la dispoziția lor", a mai afirmat Crin Antonescu în direct la Digi24.

"O competiție deschisă"

Întrebat dacă este de părere că ar putea exista riscul de a diviza voturile prin două candidaturi (cea a sa și cea anunțată de Nicușor Dan), lăsând loc extremiștilor să câștige, Crin Antonescu a spus că e liber să candideze oricine.

"Poate să candideze oricine, este un drept legitim. Bazele și opțiunile electorale fundamentale – pro sau contra occidentalismului, democratice sau extremiste – se vor împărți natural. Nu poate nimeni impune un singur candidat. Cele patru grupuri politice care s-au unit în acest demers au ajuns, de bună voie, la ideea unui singur candidat. Sigur, este doar o intenție anunțată; nu avem încă un calendar precis al alegerilor. Am văzut, de exemplu, că domnul Funeriu și-a anunțat candidatura. Cred că și doamna Lasconi consideră că este îndreptățită să candideze, având în vedere scorul bun pe care l-a obținut anterior. Este o competiție deschisă, iar tactica electorală poate fi stabilită doar la nivel de partid sau grup de partide", a mai spus Antonescu.

