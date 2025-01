Crin Antonescu, lămuriri pentru Mircea Badea după decizia suspendării candidaturii sale: L-am văzut crezând că prin sms s-a dat că mă susțin

Crin Antonescu a fost întrebat ce se află în spatele autosuspendării candidaturii la prezidențiale, așa că a venit cu mai multe lămuriri pe marginea acestui subiect. Unele dintre ele au fost cu dedicație pentru realizatorul TV Mircea Badea. Crin Antonescu a precizat că decizia Coaliției de a-l susține s-a dat prin acord politic, nu prin sms.

„Se află nevoia de clarificare și de adaptare la realitatea politică pe care o trăim. Eu nu am spus altceva decât că suspend acordul dintre mine, candidat comun desemnat printr-un act politic, și partenerii mei, până când nu clarificăm două lucruri: data alegerilor prezidențiale și angajamentul forțelor politice care m-au propus candidat comun, sau nu, în acest demers. Am văzut că există încă nelămuriri. L-am văzut pe Mircea Badea crezând că prin sms s-a dat că mă susțin, nu a fost prin sms, a fost prin acord politic. Toate bune și frumoase, validările încă nu au avut loc. A fost un document politic oficial semnat de liderii acestor partide și sigur anunțând că vor valida decizia în forurile partidelor. Eu am cerut un calendar privind data alegerilor prezidențiale și am spus că e bine cât mai repede și doi - aceste validări, să știm dacă avem suspendarea, autosuspendarea, consta în faptul că eu am pus pe pauză toate demersurile până când lucrurile nu sunt clare”, a declarat Crin Antonescu luni seară la Antena 3 CNN.

Crin Antonescu: Trebuie să clarifice acest lucru. Este spre binele viitorului candidat al acestei coaliții

Întrebat de ce a simțit nevoia acestor clarificări, Antonescu a răspuns: „pentru ca oameni politici au formulat nu doar îndoieli chiar și critici la adresa acestei candidaturi. Pentru că e greu sa fii candidat când vin oameni politici și spun "dar nu ești candidat, dar mai vedem"...”.

„Trebuie să clarifice acest lucru. Este spre binele viitorului candidat al acestei coaliții, că sunt eu sau că este un altul, care ar trebui să știe dacă este candidat. Este spre binele tuturor, este spre binele viitorului candidat, ca voi fi eu sau altul. Partidele urmează să valideze această hotărâre sau să ia alta. Decizia candidaturii a fost pusă sub semnul întrebării de domnul Dâncu, de domnul Ponta. Nu doresc decât o clarificare rapidă a acestor lucruri”, a mai spus acesta.

Întrebat întrebat cine dintre liderii politici l-a sunat după ce a anunţat că se suspendă din poziţia de candidat al alianţei PSD-PNL-UDMR, acesta spus: „Este o întrebare mult prea personală încât să-i pot răspunde. Pot să vă spun că, până în acest moment, toţi liderii formaţiunilor politice despre care vorbim şi domnul prim-ministru Ciolacu, şi domnul Bolojan, şi domnul Kelemen, şi domnul Pambuccian au fost în contact cu mine, am comunicat şi săptămâna aceasta probabil pe 8, pe 9 vor avea loc nişte discuţii”.

De ce Crin Antonescu nu a fost invitat la şedinţa coaliţiei

Totodată, fostul președinte al PNL a mai spus că nu avea de ce să fie invitat la şedinţa coaliţiei din această săptămână.

„S-a titrat că Antonescu nu e invitat. Nici nu au de ce să mă invite. Pentru că eu nu sunt membru al coaliţiei. Este o şedinţă a coaliţiei. Dacă există nişte informaţii pe care doresc să le dau sau nişte discuţii să le avem, mă pot invita. Dar nu sunt membru de drept al acestei coaliţii, ca să spun aşa. Şi în orice caz toate discuţiile necesare vor fi făcute. Dar, repet, deciziile sunt cumva exterioare mie. Deci o dată a alegerilor şi un calendar, că sigur nu se pot face într-o zi sau într-o săptămână, nu ştiu”, a mai spus Antonescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News