Crin Antonescu, după ce Marcel Ciolacu a devenit viral pe TikTok cu sarmale pe cap: Îmi voi face și eu cont!

Crin Antonescu, candidatul Coaliției la prezidențiale, a declarat că își va face și el cont pe TikTok, dar că nu va vorbi despre mâncare așa cum face Marcel Ciolacu.

"L-ați văzut pe Marcel Ciolacu cu sarmalele în cap pe TikTok? V-a plăcut?", l-a întrebat jurnalista Cătălina Porumbel la Antena 3 CNN.

"O să-mi fac și eu probabil cont de TikTok. Este opțiunea domniei sale, prefer sa urmăresc ce face domnul Ciolacu la Guvern. Am spus că ar fi un semn de respect din partea mea să am și eu un cont pe TikTok, dar nu am să spun acolo ce îmi place mie să mănânc", a spus Antonescu.

Clipul cu Ciolacu la care se face referire

Se face referire la un clip postat de Marcel Ciolacu pe TikTok în care premierul a încercat un filtru despre mâncare și a spus ce preparate îi plac. Marcel Ciolacu a pus sarmalele pe locul 3, mărturisind că ciorba de burtă este singura pe care o mănâncă și că îi plac mititeii. De papanași nu vrea să audă: „Sunt cea mai mare bombă calorică posibilă. Mai bine mănânci un porc decât papanași”.

”Sarmale - toată lumea ştie despre ce e vorba, pe locul 3. Mici - dacă nu-s aşa de bine făcuți, aşa, pe locul 4. Ciorbă de burtă - singura ciorbă pe care-o mănânc - locul 2. Cozonacul - locul 6. Tochitură - nu-s mare fan de tochitură, locul 9. Zacusca - locul 7. Mititeii, ăştia-s ăia mari şi mustoşi - uite că m-am păcălit, îi pun pe 5. Ciorba de perişoare, locul 8. Papanaşii, cea mai mare bombă calorică posibilă (...) mai bine mănânci un porc decât să mănânci papanaşi - locul 10 şi mămăliga a rămas pe locul 1, mâncarea tradiţională a românului”, a spus Marcel Ciolacu pe TikTok.

Marcel Ciolacu a devenit mai activ pe contul său de TikTok în ultima vreme. La mijloul lunii decembrie a anului trecut o filmare în care le prezinta urmăritorilor cum se pregăteşte pentru o zi de lucru la Guvern a devenit rapid virală.

