Crin Antonescu, de acord cu Georgescu: "România nu trebuie să se comporte ca o colonie". Programul candidatului Coaliției la prezidențiale

Crin Antonescu, candidatul Coaliției la prezidențiale, a fost invitat vineri seara în platoul Antena 3 CNN, acolo unde a vorbit despre mai multe subiecte. Printre altele, Antonescu a fost întrebat de realizatorul Tv Mihai Gâdea care este programul său, iar candidatul la prezidențiale a susținut că un nou șef al statului ar trebui în primul rând "să reprezinte clar păstrarea apartenenței României la civilizația politică occidentală", dar că țara noastră ar trebui să înceapă să aibă un "răspuns de actor ca membru UE și NATO".

„Noi trebuie să le dăm un răspuns oamenilor și se articulează pe trei, patru direcții. Unu, opțiunea pro-vestică a României, în sensul în care nu trebuie să avem dubii și președintele trebuie să reprezinte clar păstrarea apartenenței României la civilizația politică occidentală, cu ceea ce înseamnă asta: parteneriat NATO, parteneriat cu americanii în NATO, Uniunea Europeană.

Dar trebuie să mai însemne următorul lucru: un răspuns activ, un răspuns de actor al României ca membru UE și NATO și chiar ca partener al SUA la mari decizii care stau în fața Uniunii Europene înșiși pentru că noi am fost obișnuiți ani și ani de zile.... și asta a creat frustrare la unii români care azi cer conducători puternici care să afirme identitatea, dar această identitate nu o putem afirma doar jucând hora, trebuie să devenim un actor important. (...) Trebuie să devenim în fine poate ce nu am fost niciodată sau poate am fost puțin în perioada interbelică - un actor important. De exemplu, din punctul acesta de vedere, al politicii externe, e răspunsul și relația dintre UE, destinul, conformația, chipul viitor al UE, viitor acum, în următoarele luni, următorii ani, pentru că avem un partener care trebuie să rămână partener - și aici vorbesc de UE - care sunt SUA, avem un joc geopolitic de o amploare mondială pe care trebuie să-l jucăm într-o direcție sau alta și în acest joc sunt țări ca România și Polonia. Și anume acestea două: România și Polonia - au capacitatea sau aș spune aproape obligația de a-și spune cuvântul în interiorul Uniunii Europene pentru că toate datele duc la asta.

Ce ne trebuie? Ne trebuie conducători, lideri, care sa spună, „asta e identitatea mea, în termeni demografici, economici, militari, de voință politică”. Sunt două țări care pot spune multe Uniunii Europene. Se întâmplă lucruri deja, în Germania vine CDU și se discută de revigorarea unor industrii, preocuparea pentru competitivitate, pentru siguranță. Sunt impulsul a ceea ce se întâmplă în SUA. (...) Discursul lui Donald Trump de ieri nu a fost frumos, a fost extrem de dur. Dar nu a spus lucruri ieșite din comun, ci niște lucruri pe care toți le gândim în general și nu avem curajul sa le spunem, nici politicienii americani, nici politicienii europeni. Eu cred că trebuie să le spunem. Asta înseamnă identitate, asta înseamnă personalitate și România are nevoie de identitate, personalitate, creativitate și de autoritate, pe care o câștigi, prin niște oameni, prin președinte, premier, ministru de Externe. România are această capacitate, are aceste idei”, a declarat Crin Antonescu.

Crin Antonescu, întrebat despre unele declarații care seamănă cu cele ale lui Georgescu: Dacă Georgescu a spus lucruri în același sens are dreptate

Totodată, Crin Antonescu a declarat că „România nu trebuie să se comporte ca o colonie” și că, în trecut, anumiți președinți s-au comportat „ca niște guvernatori puși pe o plantație”.

„Există pasaje în care ce ați declarat seamănă cu ce declară Georgescu. „În Europa fără popor ești nimic sau o slugă. Noi cei care conducem sau vom conduce România în numele și pentru popor vom fi parteneri și nu slugile instituțiilor europene. Nu trebuie ca România să se comporte ca o colonie, ca un subordonat în fața UE”. Spuneați asta în 2012. Vă mai mențineți aceste declarații?”, l-a întrebat la un moment dat jurnalista Cătălina Porumbel.

„A spus Georgescu lucruri așa frumoase? Îmi mențin integral ce am spus acolo. Dacă Georgescu a spus lucruri în același sens are dreptate. Cum să nu fiu de acord. România nu trebuie să se comporte ca o colonie, înainte de a o trata alții cu insuficient respect, mulți conducători sau comportat ca niște guvernatori puși pe o plantație, ceea ce nu e cazul și nu e nici acceptabil. Îmi mențin 100% afirmațiile.

Faptul că unii dintre români se consideră astfel, de mâna a doua, este de discutat. Demnitatea fiecăruia, comportamentul fiecăruia, că stă sau nu în genunchi, este o chestiune care ține și de fiecare. Efortul de asumare, de definire nu stă în sertarele ministerelor sau doar la Palatul Cotroceni, ține de fiecare. Cel mai mare defect al nostru este incapacitatea de a fi solidari. Am avut un număr enorm de turnători, dintre care unul a devenit președinte al României. Noi nu ne asumăm ca la Ceaușescu, cu oameni care erau criminali, s-a petrecut o crimă în plus. E o problemă cu respectul în societatea noastră, față de vârstă, față de carte, față de instituții. Următorul președinte trebuie să ia de gât pe mai mulți decât pe politicieni. Nu doar ei sunt vinovați de ce s-a întâmplat în mediul universitar, de eșecurile din educație. Un președinte care își va respecta misiunea, care îi va respecta pe cetățeni ar avea șansa să deschidă un drum”, a spus Crin Antonescu.

"Nu pot învinovăți Guvernul decât de un lucru, și aici oamenii din diaspora au dreptate, că politicienii nu au creat țării suficient prestigiu încât atunci când spun că sunt român să fie la fel ca și când aș spune că sunt francez. Dincolo de asta, când în mintea unor oameni este că sunt de mâna a doua și că trebuie să se comporte în consecință, acolo nu mai e de vină nici președintele, nici Guvernul, nici Parlamentul. Efortul de asumare, de definire a identității României și românilor nu este o chestiune care stă în sertarele Guvernului sau la vreun minister, este o chestiune pe care fiecare dintre noi ar trebui să o facem. Probabil cel mai mare defect al nostru este incapacitatea de a fi solidari. Noi credem întotdeauna că cineva trebuie să ne respecte, că cineva trebuie să ne trateze sau nu ca pe o colonie, cât timp mulți dintre noi nu ne respectăm. E o problemă mare cu respectul la noi, între cetățeni, față de vârstă, față de carte și față de instituții care ele însele nu se respectă. Un viitor președinte va trebui să ia de gât pe mai mulți decât pe politicieni, pentru că nu ei sunt vinovați de tot", a mai spus acesta.

Ce crede Antonescu despre suveraniști

În plus, Crin Antonescu a vorbit și despre extremiști.

„Se vorbește mult despre pro-europenism, suveranism, putinism. Credeți că asta o să fie o temă importantă pentru campanie? Credeți că ar fi util un referendum în ziua alegerilor în legătură cu apartenența la NATO și UE?”, l-a întrebat Mugur Ciuvică, preşedintele Grupului de Investigaţii Politice.

„În zilele noastre nici extremiștii nu sunt serioși. Domnul Georgescu vine și spune, „dar nu e adevărat, dar nu am spus niciodată ca nu vreau în NATO și UE”. Pentru că în sondaje se arată că apetitul pro-occidental al românilor a crescut. Extremiștii noștri nu au măcar tăria să recunoască că mint. Oamenii ce fel de suveraniști sunt? Suveraniști în sensul Constituției suntem toți. Nu e nevoie de niciun fel de referendum”, a spus acesta.

