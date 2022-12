Creștere de 20% a cumpărăturilor online în 2022 datorită soluțiilor de plăți amânate

Devenite deja populare în industria de e-commerce, plățile amânate, instrumentele financiare cunoscute și sub numele Buy Now Pay Later (BNPL) și tehnologiile machine learning, devin destul de populare și în România, fapt care, conform estimărilor specialiștilor, ar putea duce la o creștere de 20% a cumpărăturilor online în 2022.