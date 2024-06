Crama din Vrancea în care s-a investit 1 milion de euro doar pentru îmbuteliere: Când ai bani aproape gratis e păcat să nu faci o investiție ca la carte

“Vrancea este un nume pe harta viticolă a țării și Crama Gîrboiu nu se dezminte de această filosofie, ci și-o asumă cu mult curaj și entuziasm. Nouă ne place să credem că în fiecare sticlă de vin care ne aparține se regăsește un mesaj de atenție și satisfacție a “vinului bine făcut” - este motto-ul semnat de fondatorul Constantin Gîrboiu pe site-ul cramei cu același nume, emblematică pentru zona Vrancea dar și pentru România.

Nicușor Halici, candidatul PSD la Consiliul Județean Vrancea, a vorbit în cadrul emisiunii DC Votez despre afacerea cheie a județului în care s-au investit și fonduri europene pentru modernizare și dotări corespunzătoare păstrării băuturilor în cele mai bune condiții. L-a avut alături pe enologul cramei, George Vasile, care a venit cu mai multe detalii:

"Suntem o cramă relativ tânără dar care a scris o frumoasă istorie. Avem în portofoliu aproape 170 de hectare de viță de vie și, grație investițiilor pe care le-am făcut în ultimii ani atât pe fonduri europene cât și pe fonduri naționale, am reușit să aducem crama la standarde europene, la înalte standarde de calitate. Dovadă sunt și multele medalii pe care noi le-am obținut pe parcursul timpului, ceea ce denotă un plus de calitate de la an la an.

Încercăm, pe cât posibil, să promovăm și să facem cunoscute vinurile din Vrancea, ne adresăm tuturor consumatorilor dar în special celor care știu să aprecieze vinurile premium și superpremium. Am adus în portofoliu vinuri din lumea mare și nouă a vinurilor - Chardonnay, Sauvignon blanc, Muscat Ottonel - dar totodată am încercat să păstrăm și tradiția, pentru că Vrancea este unul din marile podgorii, marile bazine viticole ale țării și am încercat să păstrăm tot ce a fost autohton. Avem soiuri care ne dorim să fie cunoscute atât la nivel național cât și la nivel internațional.

Este și motivul pentru care am încercat să inițiem un program de vizite corelate cu degustări, astfel încât lumea să cunoască înalta calitate a Vrancei. Pentru că, din păcate, în decursul timpului am fost un pic etichetați pe nedrept ca patria vinului mult și prost. Ei, nu! Crama Gîrboiu și alte câteva crame din zona Vrancei încearcă să ridice standardul, să arate lumii întregi că suntem pregătiți să ne batem cu cele mai mari branduri" a explicat George Vasile.

Bogdan Chirieac a intervenit: Haideți, că dacă nici Moldova nu are vinuri, atunci nimeni nu are vinuri!

George Vasile: Sunt vinuri alese care ne fac cinste peste tot în lume, ne batem cu cele mai tari vinuri din lume la concursuri prestigioase de la Bruxelles, de la Berlin.... Avem o capacitate de depozitare de 2,5 milioane de litri arondată pentru cele 170 de hectare de viță aproape în întregime tânără. Prin programe de reconversie am reușit să schimbăm foarte mult din ceea ce am găsit aici local, și atunci am gândit pe viitor și am plantat. Aproape 80% din vii sunt cu potențial.

Bogdan Chirieac: Spuneați de fonduri europene... Vrancea are experiență la vin, însă erau probleme cu îmbutelierea. Știu, cu 20-30 de ani în urmă, nu se îmbutelia cum trebuie ca-n Franța, ca-n Italia... și vinul se strica după un deceniu, după două... Ați accesat fonduri europene și v-ați aliniat la tehnologia asta de vârf încât să puteți avea vin și peste 50 de ani?

George Vasile: Bineînțeles. Investiția a fost gândită de la început. Degeaba ai atâta vie și nu reușești să o culegi la timp. Un strugure de calitate nu te așteaptă! Și atunci am investit în utilaje adaptate culesului, linia de îmbuteliere este acum de ultimă generație, aproape 1 milion de euro am băgat în această linie de îmbuteliere care ne-a triplat capacitatea de producție. Când ai bani aproape gratis e păcat să nu faci o investiție ca la carte.

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – Organizația Județeană Filiala Vrancea, cod mandatar financiar 21240002

Interviul complet, aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News