Ce se întâmplă cu Ferma Dacilor, mistuită de incendiul în care au murit opt oameni. Patronul Dinicu mai are nevoie de ”două, trei documente”

Ferma Dacilor a obținut în vara anului 2024 autorizația de funcționare parțială, la șapte luni după incendiu. În prezent, doar restaurantul este operațional, însă proprietarul afirmă că, în curând, după rezolvarea a „două, trei documente”, va putea relua și activitatea de cazare.

De sărbători, Ferma Dacilor a rămas închisă. Evenimentul tragic petrecut în a doua zi de Crăciun a lăsat o amprentă profundă, iar proprietarul a considerat nepotrivit ca locul unde, cu un an înainte, opt oameni au pierit în condiții cumplite să devină un spațiu de distracție. Deși sărbătorile ar fi adus câștiguri semnificative, Dinicu a ales să respecte memoria celor decedați, refuzând să transforme tragedia într-o oportunitate comercială.

În urma incendiului, trei copii au decedat, printre care și fiul de 11 ani al lui Cornel Dinicu. Tatăl altor doi copii, de 11 și 16 ani, a pierit încercând să-i salveze. Printre victime se află și o tânără handbalistă de 20 de ani, precum și fiul generalului Petru Băiceanu, șeful Direcției Generale de Informații a Armatei. Vlad Băiceanu, în vârstă de 21 de ani, era student.

Noua formă a Fermei Dacilor, redeschisă în vara anului 2024, este de fapt un loc amenajat pe fugă pentru servirea mesei. Preparatele sunt gătite în aer liber, fie pe grătar, pe proțap, fie în rulote mobile. Fostul restaurant a dispărut în urma incendiului devastator. Evenimentele și mesele se desfășoară acum pe o terasă care, pe vremea când Ferma era activă, era doar o anexă.

"Să muncesc acolo îmi este foarte greu, dar trebuie să trăim și noi din ceva, trebuie să muncim"

”Restaurantul care era nu mai există. Aveam o terasă în partea de sus, practic, al doilea restaurant, care este, de fapt, o terasă și cu aceea funcționăm. La cazare încă nu am dat drumul, că așteptăm să mai iasă două, trei hârtii. Teoretic, putem să funcționăm oricând, am avut inspecție și de la ISU. Am putea să funcționăm oricând, dar mai așteptăm niște avize și o să dăm drumul. Nu avem nicio restricție.

Nu am deschis, pentru că evident are legătură cu tragedia, este normal. Și că muncesc acolo îmi este foarte greu, dar trebuie să trăim și noi din ceva, trebuie să muncim. Mai am patru copii pe care trebuie să-i cresc. Am responsabilități și facturi de plătit, nu mi le plătește nimeni. Că-mi face plăcere, că nu-mi face plăcere, trebuie să muncesc, pur și simplu.

Dacă oamenii se simt bine și se bucură, nu înseamnă că eu dansez și mă bucur, nu îmi face nicio plăcere să mai muncesc în același loc, dar asta este, merg înainte. Trebuie să văd înainte, nici în pământ, nici în sus”, a spus patronul pentru CanCan.

Cornel Dinicu este investigat în libertate pentru fapta de distrugere din neglijență, împreună cu pompieri și foste persoane din cadrul primăriei, acuzați de eliberarea ilegală a unor documente, conform România TV.

În vara anului trecut a început și urmărirea penală în dosarul privind controlul ISU de la Ferma Dacilor

Inițial, ca intimați în acest caz figurau fostul prim-adjunct al inspectorului-șef al ISU Prahova, Dumitru Elisei, și Cristina Chelba, fost inspector de prevenire la ISU Prahova. Ulterior, potrivit portalului instanțelor de judecată, Adelina Ilie, administrator al Fermei Dacilor, a apărut și ea ca intimată în dosar.

Fostul inspector-șef de la ISU Prahova, Mihai Drăgan, și adjunctul său, Dumitru Elisei, s-au pensionat în 2021, după ce au apărut suspiciuni că ar fi trecut cu vederea nereguli la mai multe pensiuni și crame din Prahova, inclusiv la Ferma Dacilor.

Colonelul Dumitru Elisei a fost vizat de un dosar DNA, clasat în martie 2023 din lipsă de probe. DNA a investigat posibila implicare directă și repetată a colonelului Elisei în activitatea subordonaților săi, susținând că acesta le-ar fi solicitat să nu amendeze mai mulți agenți economici din Prahova pentru abateri privind securitatea la incendiu.

În iulie 2019, inspectorii ISU Prahova au efectuat un control la pensiunea Ferma Dacilor din satul Tohani, complex administrat de Cornel Dinicu prin firma Ferma Dacilor Production SRL. Deși pensiunea nu avea autorizație de securitate la incendiu, pompierii au aplicat doar un avertisment și ar fi primit în schimb o masă de protocol. Vezi toată știrea aici!

