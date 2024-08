Copiii români născuți în Spania, curiozitate "foarte frumoasă" despre viața din România. Cristiana Uzuna: "Trebuie să-i seducem"

Cristiana Uzuna, o avocată româncă stabilită la Madrid, a declarat, în emisiunea Tradiții românești în diaspora, difuzată pe canalele ȘtiriDiaspora și DCNews, că încearcă să păstreze toate tradițiile și obiceiurile ortodoxe, deși este măritată cu un catolic.

"Toate tradițiile și obiceiurile ortodoxe încerc să le păstrez și aici.

Soțul meu este catolic și, datorită acestei uniuni ortodoxe-catolice, noi sărbătorim ambele sărbători. În schimb, eu am posibilitatea de a le prezenta prietenilor spanioli obiceiurile. Pe de o parte, cele culinare. Dacă este Crăciun, îi invit la masă și fac sarmale, care au un succes nebun. În același timp, le vorbesc despre Moș Crăciun și Moș Nicolae.

Ei nu au Moș Crăciun și Moș Nicolae, au magi. Este diferit față de România și față de alte țări catolice. Le explic povestea lui Moș Nicolae, cu copiii care sunt cuminți și copiii care sunt obraznici. Chiar erau foarte interesați. Unii dintre ei îmi spuneau că ar dori să adopte acest obicei, pentru că este foarte util în educarea sau stimularea copiilor", a spus românca, în emisiunea Tradiții românești în diaspora.

Copiii românilor din Spania, interesați de tradiții și obiceiuri





Cristiana Uzuna mai spune că tinerii români din Spania, mai ales cei născuți direct acolo, sunt foarte interesați de obiceiurile românești.

"Pe de altă parte, am foarte mulți clienți ai cabinetului, despre care pot să spun că acum îmi sunt chiar prieteni, tineri care au venit aici la o vârstă foarte fragedă sau care s-au născut în Spania. Ei, fiind educați în cultura spaniolă, au o curiozitate foarte frumoasă și plăcută față de ce înseamnă să copilărești și să trăiești în România. De câte ori am ocazia, le povestesc din copilăria generației noastre, din obiceiurile noastre.

Mulți dintre ei, datorită mamelor, au posibilitatea de a cunoaște bunătățile noastre culinare. În schimb, amprenta culturii spaniole în care ei au crescut își spune cuvântul. Este foarte important pentru noi, cei care au venit mai târziu, să-i seducem cu importanța rădăcinilor românești, poate chiar și cu o ie. De multe ori mi s-a întâmplat să fac cadou astfel de bluze unor fete care nu aveau ii. Erau foarte încântate să le aibă.

Aveam o clientă din Teleorman și aveam o ie de foarte mulți ani, care îmi rămăsese mai mică. Atunci am zis că, decât să rămână la mine în dulap, mai bine o dau acestei fete, spunându-i că părinții ei, văzând certificatul ei de naștere, erau din Teleorman. 'Uite, părinții tăi sunt din Teleorman, am să-ți dau o ie din Teleorman și am să te rog să o porți cu drag'.

Era încântată. Cu acești tineri, noi trebuie să avem o altă abordare, să înțelegem că ei sunt la fel, dar diferiți. Trebuie să-i seducem cu România ca să nu pierdem contactul cu ei și ca să nu-i pierdem ca cetățeni ai României", mai spune avocata româncă.

Urmărește emisiunea integrală:

Tradiții românești în diaspora



Tradiții românești în diaspora este un proiect finanțat de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni prin care se dorește sprijinirea românilor care locuiesc în străinătate să descopere și să redescopere tradiții și obiceiuri românești, prezentate într-o formă creativă și interactivă, beneficiind de expunerea unor experiențe personale, dar și de informații documentate științific, existente în patrimoniul bibliotecilor din România.

Materialele realizate în cadrul acestui proiect nu reprezintă poziția Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, dar vin să sprijine într-o notă originală și bine fundamentată teoretic, misiunea de a încuraja sentimentul de mândrie al românilor, indiferent că se află în țară sau străinătate, pentru valorile tradiționale, laice, creștine sau precreștine.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News