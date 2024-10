Cooperativa agricolă din Vărăști, rețeta succesului. Cum au reușit 150 de familii de fermieri "să reîmprospăteze" piața de legume și fructe din România

De la cele patru familii care au fost de la început în această cursă, cooperativa agricolă din Vărăști, județul Giurgiu, unește astăzi 150 de familii de fermieri. Această creștere se reflectă, desigur, și în cifre, pentru că în momentul de față are peste 200 de hectare însămânțate.

Produse mereu fresh

Cooperativa Grădina Noastră din Vărăști a fost fondată de către Carrefour România iar roșiile, verdețurile, broccoli și alte legume ajung din câmp, pe rafturi, în termen de doar câteva ore.

„Dacă avem o comandă dimineața la ora 9, până la 12 este în raft. În depozite, salata o tăiem seara la ora 19.00, a doua zi dimineața este în depozit”, spune Doru Buturugă, unul dintre agricultori.

Fermierii sunt mulțumiți să își vândă astfel toate legumele pentru că există predictibilitate, nu mai pierd timp în piețe.

„Un producător care nu are unde să valorifice marfa, jumătate din an îl pierde prin piețe și târguri. Am pornit cu patru-cinci familii care produceau 30.000 de salate în fiecare an și am ajuns acum, la 600.000 de salate pe an, o familie formată din 3-4 persoane. Vorbind despre conopidă, 300-400 de tone le fac cinci familii. Am început să cultivăm și broccoli pe care îl asigurăm, din septembrie până în noiembrie, cam o tonă pe zi.

