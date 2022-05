Conturile PMB, BLOCATE de Costică Constanda. Are de luat 75 de milioane de euro de la municipalitate

PMB are conturile blocate/ foto pexels

UPDATE: Municipalitatea propune să-i plătească omului de afaceri Costică Constanda eşalonat rate lunare.



"Intenţia noastră este de a plăti, pentru că este o obligaţie legală, însă nu putem plăti deodată 120 de milioane de euro. Fără să intru în detaliile negocierilor pe care le avem, propunerea noastră este de a plăti eşalonat rate lunare. Blocarea conturilor pentru investiţii ale PMB nu ajută pe nimeni: nici noi nu putem să plătim investiţii în perioada în care avem conturile blocate pentru investiţii şi nimeni nu cred că o să-şi închipuie că o să putem să scoatem 120 de milioane de euro ca să plătim. Este blocată suma principală - care înseamnă 75 de milioane de euro - şi dobânda penalizatoare până în anul 2020, când a început acel proces, care s-a terminat în aprilie 2020. Deci, vorbim undeva de ordinul a 120 de milioane de euro", a explicat Nicuşor Dan, într-o declaraţie de presă, conform Agerpres.



El a amintit că se poartă o negociere cu omul de afaceri Costică Constanda de când a preluat mandatul de primar.



"A existat mai întâi o hotărâre judecătorească definitivă pronunţată de Curtea de Apel în anul 2019 şi recursul respins la Înalta Curte în anul 2020. Prin această hotărâre judecătorească, PMB a fost obligată să plătească 75 de milioane de euro, plus dobânzi penalizatoare sau penalităţi de întârziere, începând cu anul 2010 şi au mai fost două litigii, pentru că instanţa respectivă a pus cuvântul 'dobânzi penalizatoare', fără să precizeze cuantumul acestora, (...) care s-au terminat în aprilie 2022. În cele două litigii, instanţele au decis cum se calculează dobânzile penalizatoare. Acesta este elementul de noutate în această discuţie care are loc de un an şi jumătate", a precizat Nicuşor Dan.



Potrivit acestuia, reprezentanţii municipalităţii vor continua "lunga discuţie" cu familia Constanda.



"Conform legii, în momentul în care ai conturile blocate (vă aduc aminte că noi le-am avut până prin luna mai 2021, în acest mandat) poţi plăti cheltuielile curente: salarii, subvenţii... Mai puţin investiţii", a adăugat primarul general.

Știrea inițială

Conturile PMB ar fi fost blocate, astăzi, de către omul de afaceri Costică Constanta, care ar avea de luat de la Municipalitate o sumă foarte mare de bani, scrie Gândul.ro, pe surse. Concret, ar fi vorba despre o datorie de 75 de milioane de euro pe care trebuie să o primească familia lui Costică Constanda, spun surse chiar din Primăria Capitalei. În luna februarie, primarul general Nicușor Dan afirma că sunt căutate soluții pentru plata datoriei.

Datoria ar fi trebuit achitată încă din 2018.

Ce spunea Nicușor Dan

”Lucrăm la o soluție pentru a rezolva problema celei mai mari datorii pe care Primăria Generală o are acum – cele aproximativ 70 de milioane de euro (fără penalități) către familia Constanda.

Am format o comisie la primărie, din care, alături de mine, fac parte cei doi viceprimari generali, precum și colegi din Direcția Juridică și Direcția Economică. Am avut zilele trecute o primă întâlnire a comisiei, în care s-a făcut o informare detaliată a cazului. Scopul e să identificăm variantele posibile pentru această datorie și apoi să le discutăm cu creditorii, ca să ajungem la o soluție acceptabilă pentru ambele părți” spunea Nicușor Dan.

Ce afirma Gabriela Firea

În anul 2020, PMB a fost informată de către Trezorerie că a fost depus un dosar de executare, creditor fiind Costică Constanda. La acel moment primar general, Gabriela Firea spunea că trebuie să-i returneze lui Constanda nu mai puțin de 115 milioane de euro, ceea ce ar fi însemnat o cincime din bugetul anual al Capitalei.

Cum s-a ajuns la datorie

Datoria a apărut de pe vremea în care Traian Băsescu era primar al Capitalei, în 2003. El a semnat două decizii prin care le-a dat lui Eugen Lincaru și lui Dumitru Tudor un teren în Parcul Bordei, în schimbul unui teren din Satul Francez.

La vremea aceea, omul de afaceri Costică Constanda, deținătorul drepturilor litigioase în acest caz, a solicitat emiterea unui PUZ pentru construirea unui complex imobiliar în Parcul Bordei. CGMB a refuzat aprobarea acestui PUZ, pe motiv că ”Bordei” era spațiu verde, iar Constanda s-a adresat instanței. În 2007, primarul Adrian Videanu semnează un schimb cu Constanda și i se dă înapoi terenul din Satul francez, unde, omul de afaceri cere din nou, în 2009, aprobarea unui PUZ, dar este respins de CGMB, mai arată sursa citată.

În cele din urmă, Constanda solicită Parcul Bordei înapoi, reclamând că Primăria nu a respectat contractul de schimb de pe vremea lui Videanu, iar în 2011, Tribunalul București decide că Primăria trebuie să-i plătească lui Constanda 165 de milioane de euro, contravaloarea pe terenul din Bordei, la valoarea din 2008.

În 2013, speța este judecată la Curtea de Apel București, unde se decide că omul de afaceri are de primit de la Municipalitate 75 de milioane de euro.

