Consultanță PNRR. Vicol: Sunt mulţi bani băgați acolo. Dar cine sunt eu, faţă de domnul Ghinea, să spun asta?

"Am studiat cu foarte multă atenţie acest PNRR, în primul rând din perspectiva a ceva care trebuie să se întâmple în justiție. Pe acest segment, sunt foarte multe lucruri stabilite unele bune, unele mai puţin bune, că să nu folosesc din nou cuvinte care pot fi cenzurate sau interpretate prost de alţii. Sunt foarte multe lucruri care deja au început să se deruleze. Sunt destul de mulţi bani (n.r. 2 miliarde de euro), exact aşa cum preconizam, băgaţi în consultanţă, cred eu. Dar cine sunt eu, faţă de domnul Ghinea, să spun că nu puteau fi atâţia bani băgaţi în consultanță şi că puteau fi folosiţi într-un scop mult mai nobil, într-o altă direcţie. Foarte mulţi bani!

Ce se întâmplă în instanțe. ”Este groaznic”

Din păcate pentru instanţele judecătoreşti, am văzut că s-a aprobat construirea doar a trei sedii. În România, sediile instanțelor sunt jalnice, în marea lor majoritate, şi multe instituţii. Oamenii stau câte 7-8 în nişte birouri foarte mici. Dosarele, dacă vorbim despre instanţele de judecate, stau adunate cu tonele în colţurile camerelor în care aceşti judecători lucrează. La Parchete, este cam la fel, cu excepţia unei mari instituţii, unde este foarte mult loc şi spaţiu. Ieri, am vizitat Inspecţia Judiciară pentru că vreau să organizez un eveniment săptămâna viitoare. Este groaznic. Oamenii muncesc şi stau nişte ore multe pe zi în nişte spaţii incredibil de neadecvate", a spus Laura Vicol, la DCNews TV.

La sfârșitul anului 2021, și analistul politic Bogdan Chirieac critica modul de acțiune al fostului ministru Cristian Ghinea: "Nu este nicio viziune în viitor în ceea ce priveşte economia României şi se vede. PNRR-ul este singurul program de guvernare pe care îl avem şi pe care nu avem cum să îl metabolizăm, pentru că el nu a fost rodul minţii economiştilor străluciţi din România sau a tuturor partidelor, ca să fie ceva ce să merite să fie implementat, ci a fost o chestiune absconsă, în care dl Ghinea şi-a trecut consultanţă, după care a demisionat din funcţia de vicepreşedinte USR ca să se ocupe de supravegherea PNRR. La asta se rezumă PNRR în România.

Când România a avut un program de guvernare, al PSD-ului din 2016, a fost lovit din toate părţile, nu a mai fost terminat programul. Nu ştiu dacă era bun sau rău, important era că era singurul program pe care îl aveam şi avea o viziune, dezvoltare prin creşterea consumului. Alt program de guvernare nu am văzut la onorabila coaliţie PSD-PNL, nu am văzut programe clare, nu am văzut miniştri cheie care să iasă să ne spună cum stau lucrurile. Poate după Anul Nou!", spunea analistul politic.

