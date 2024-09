Consiliul Național al PNL se reunește duminică. Se validează candidatura lui Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale 

Duminică, Partidul Național Liberal (PNL) își va reuni Consiliul Național pentru a valida candidatura liderului liberal Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale. Evenimentul va începe la ora 11:00, la Palatul Parlamentului, și va aduna în jur de 1.400 de delegați.

Duminică, Partidul Naţional Liberal se reuneşte în cadrul Consiliului Naţional, unde va fi votat candidatul PNL pentru alegerile prezidenţiale. Vom discuta despre viziunea noastră pentru o Românie mai prosperă şi mai sigură - în care familiile sunt protejate, tinerii au oportunităţi de creştere şi locuri de muncă, iar seniorii sunt respectaţi pentru toată munca şi dedicarea lor, au transmis oficialii partidului.

Derogarea pentru Nicolae Ciucă

Recent, Biroul Executiv al PNL a aprobat o derogare necesară pentru ca Nicolae Ciucă să poată candida la Președinție, având în vedere că nu îndeplinea condiția de vechime de cinci ani impusă de Statutul PNL, a explicat prim-vicepreședintele Rareș Bogdan.

Nicolae Ciucă a devenit membru al Partidului Național Liberal în octombrie 2020, iar pentru a putea candida, conform statutului partidului, trebuia să aibă cinci ani de vechime.

Duminică avem Consiliul Naţional, cu 1.400 de delegaţi, în care votăm o candidatură definitivă, votată de BPN, o încărcare a domnului Ciucă cu această candidatură. Dânsul a intrat în partid în octombrie 2020 şi pentru a candida la Preşedinţie e nevoie, potrivit Statutului PNL, de cinci ani. Domniei sale îi lipseau câteva săptămâni pentru a se înscrie în cursa electorală, cred că vreo trei săptămâni, nici măcar o lună. Cu toate acestea, a fost nevoie de o derogare, votată în unanimitate de către Biroul Executiv Central, format din 57 de persoane, pentru ca domnia sa să se înscrie în cursa electorală, a declarat Rareș Bogdan la TVR Info.

Pe 29 august, Biroul Politic Național l-a desemnat pe Nicolae Ciucă drept candidat la alegerile prezidențiale, urmând ca această decizie să fie ratificată de Consiliul Național.

Decizia de duminică va fi însă, cel mai probabil, doar o formalitate. În afară de Nicolae Ciucă și-au mai anunțat candidatura la alegerile prezidențiale Marcel Ciolacu, Mircea Geoană, Elena Lasconi, George Simion, Ana Birchall și Diana Șoșoacă.

Ciucă se vede cu Marcel Ciolacu în turul doi al alegerilor prezidențiale

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat recent că PNL şi PSD au toate şansele pentru a-şi duce candidaţii la prezidenţiale în turul al doilea, menţionând că nu s-a întâmplat până acum ca vreun independent să câştige alegerile şi că principalul său contracandidat este Marcel Ciolacu.



"Dacă ne uităm la poza politică, puteţi să vedem că cele două partide mainstream - PNL şi PSD - au toate şansele să îşi ducă fiecare candidatul în turul al doilea. Sigur că nici unul dintre candidaţi nu vine de niciunde şi fiecare are un istoric, fiecare are propria experienţă şi fiecare are propriile argumente şi mesaje care sunt îndreptate către electorat", a declarat Nicolae Ciucă la Antena 3.

